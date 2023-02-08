«Мы их давим»: как российские минометчики «выкуривают» ВСУ из убежищ

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Прямо сейчас на марьинском направлении российские минометчики и танкисты уничтожают позиции ВСУ.

Фото, видео: © РИА Новости / Михаил Андроник; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

Самые ожесточенные бои в зоне СВО сейчас идут в Марьинке: бойцы российской армии говорят, что таких серьезных разрушений они еще не видели — в городе нет ни одного уцелевшего дома. Тем не менее, даже в развалинах продолжают прятаться солдаты ВСУ — доставать их оттуда приходится минометным расчетам. А уж потом за дело берутся танки. Александр Сафиулин продолжит.

Перед работой минометный расчет тщательно готовит место, подтаскивает снаряды. Вокруг тишина, все спокойны, однако все меняется за мгновение.

— Одну мину! Огонь!

— Принял!

Своей цели минометный расчет добился: ВСУ начали перемещаться. Теперь за дело возьмется танковый экипаж. Бойцы уже готовятся к выезду.

«Машина, на которой сегодня ребята будут работать, достаточно боевой аппарат. Судя по внешним признакам, много следов от осколков. Команда опытная, на фронте с первых дней. Прошли уже не одно сражение. Хладнокровны, уверены в себе — иначе в их деле нельзя», — передает корреспондент Александр Сафиуллин.

— Упорство, главное, опытность, — отмечает наводчик танка с позывным Максюта.

— Смелость?

— Смелость: не бояться, попадать хорошо, давить противника — и все, я думаю. Мы их давим больше, чем они нас.

А выходить на позицию для стрельбы в этом подразделении приходится часто. Солдатам нужно добраться до места, поразить цель и уйти, когда начнется ответный огонь. На наблюдательном пункте в это же время кипит работа.

«Сорок шестой, сорок шестой, попадание есть! Возьми правее сто! Правее сто! Возьми! Вот! Молодец, попал! Хорошо, возьми чуть левее», — командует военный.

После очередного выстрела, когда цель поражена, экипаж уходит. Теперь все в руках механика-водителя.

Тема:
Спецоперация
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