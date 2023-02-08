В России хотя легализовать продажу алкоголя по QR-кодам

Эфирная новость 13

«Известия»: АКИТ предложила продавать алкоголь онлайн в России через «Госуслуги»

Фото, видео: © РИА Новости / Варвара Гертье; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

В отрасли надеются, что сенаторы сформируют законодательную инициативу.

Бизнес предложил легализовать онлайн-продажу алкоголя. И сделать ее по QR-кодам.

К властям обратилась Ассоциация компаний интернет-торговли, пишут «Известия». Контролировать возраст покупателей предлагается через портал «Госуслуг», где, для получения QR-кода, необходимо будет подтвердить личность.

Сейчас в России действует запрет на дистанционную продажу алкоголя. Приобрести его можно только нелегальным путем, что приводит к большим рискам получить некачественную продукцию. Введение QR-кодов позволит исправить эту ситуацию, считают в организации.

-4° Атмосферное давление 777 мм рт. ст.
Относительная влажность 74%
71.58
0.69 76.83
0.92
🧙‍♀ Гороскоп на 8 февраля для всех знаков зодиака

Последние новости

22:02
Лолита рассказала, как вывозила маму из Киева после нападок националистов
21:55
Елена Проклова не может самостоятельно передвигаться после серьезного перелома
21:47
«Отца я сам нашел»: сколько человек погибло при взрыве газа в Тульской области
21:42
В России хотя легализовать продажу алкоголя по QR-кодам
21:30
Винил себя: американский актер Брендан Фрейзер изменил отношение к сыну-аутисту
21:21
Пальмы побелели: появились кадры аномально заснеженного Сочи

Сейчас читают

Политолог Марков раскрыл, какие европейские страны поддерживают Россию
«Я на уколах»: Орлова пожаловалась на самочувствие после родов
"Я никого не предавала": Народная артистка Украины Повалий озвучила истинные причины переезда в Россию
Военный аналитик рассказал об оружии США, способном вызывать землетрясение

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023