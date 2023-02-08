В России хотя легализовать продажу алкоголя по QR-кодам

В отрасли надеются, что сенаторы сформируют законодательную инициативу.

Бизнес предложил легализовать онлайн-продажу алкоголя. И сделать ее по QR-кодам.

К властям обратилась Ассоциация компаний интернет-торговли, пишут «Известия». Контролировать возраст покупателей предлагается через портал «Госуслуг», где, для получения QR-кода, необходимо будет подтвердить личность.

Сейчас в России действует запрет на дистанционную продажу алкоголя. Приобрести его можно только нелегальным путем, что приводит к большим рискам получить некачественную продукцию. Введение QR-кодов позволит исправить эту ситуацию, считают в организации.