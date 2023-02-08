«Странное деление»: кто в Европе поддерживает Россию

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 59

Политолог Марков назвал четыре типа союзников России на Западе

«Странное деление»: кто в Европе поддерживает Россию

Фото: www.globallookpress.com / Patrick Pleul

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

В Европе у России есть много потенциальных стран-союзников.

Южные страны ЕС намного больше симпатизируют России, нежели балтийские. Также в любом западном государстве достаточно широкий пласт населения поддерживает политику президента Владимира Путина. Российских союзников в Европе в беседе с URA.RU перечислил политолог Сергей Марков.

«Есть очень странное деление на страны балтийские и средиземноморские. Почему-то средиземноморские хорошо относятся к России, например, Испания и Италия, а балтийские — плохо», — отметил он.

Марков предположил, что контрасты могут быть связаны с религией или уровнем проникновения английского языка. По его словам, это объясняет тот факт, что основной противник России — это англосфера, ведь использование английского языка в общественной жизни намного выше в северных странах, в отличие от южных.

Кандидат политических наук подчеркнул, что существует четыре вида союзников РФ, и они представлены во всех европейских странах. Первый из них — люди, которые считают, что Россия права и с ней надо дружить, однако их мало и они отключены от каких-либо принятий решений.

«Вторые союзники считают, что с Россией воевать очень опасно, это в свое время привело к краху Наполеона Бонапарта и Гитлера. У них есть еще такое немецкое прозвище — понимающий Путина. Этих людей пытаются поддавить, но они оказывают влияние», — объяснил Сергей Марков.

Собеседник издания считает, что третий тип потенциальных союзников РФ не получает достоверной информации из-за жесткой политической цензуры. От них скрывают информацию об актах террора, репрессиях и военных преступлениях, которые совершаются киевским режимом.

«Четвертый вариант — это те, кто говорят, что у нас есть национальные интересы, и санкции нам очень не выгодны. Это Венгрия, например», — заключил эксперт.

Ранее 5-tv.ru писал, зачем ЕС сделал два исключения из потолка цен и эмбарго на российскую нефть.

Тема:
Спецоперация
8 февр
«Я и все мои ребята готовы»: артист Александр Морозов отправится в зону СВО
8 февр
Минобороны: российские военные поразили штаб бригады ВСУ в ДНР
8 февр
Никак не наиграются: в Евросоюзе хотят усилить антироссийские санкции
8 февр
Лия Ахеджакова осталась без работы
8 февр
ВС РФ уничтожили авиационные цеха ВСУ в Харькове
8 февр
Свыше 130 «двухсотых»: войска РФ нанесли тяжелое поражение ВСУ в Донбассе
8 февр
«Мы их давим»: как российские минометчики «выкуривают» ВСУ из убежищ
8 февр
Российские военные уничтожили минометный расчет ВСУ в Херсонской области
8 февр
Пасечник сообщил, что Киев стянул силы для контратаки в ЛНР
8 февр
Офицер Игорь Мангушев с позывным «Берег» умер в больнице
-4° Атмосферное давление 777 мм рт. ст.
Относительная влажность 74%
71.58
0.69 76.83
0.92
🧙‍♀ Гороскоп на 8 февраля для всех знаков зодиака

Последние новости

20:30
От медицины до ископаемых в Арктике: как в России развивается наука
20:21
«Руки трясутся»: пережившая инсульт Понаровская сообщила о волнении перед сценой
20:09
В Петербурге собирают гумпомощь для пострадавших от землетрясения в Турции
19:52
Истории потерь и спасения: как людей находят под завалами после землетрясения в Турции
19:45
Лидер группы Pink Floyd Роджер Уотерс назвал виновного в конфликте на Украине
19:31
Михалков готовится разоблачить преступное бездействие Зеленского

Сейчас читают

Политолог Марков раскрыл, какие европейские страны поддерживают Россию
С меня хватит: женщина сожгла заживо собственного мужа на почве ревности
"Я никого не предавала": Народная артистка Украины Повалий озвучила истинные причины переезда в Россию
Военный аналитик рассказал об оружии США, способном вызывать землетрясение

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023