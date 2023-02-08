«Странное деление»: кто в Европе поддерживает Россию
Политолог Марков назвал четыре типа союзников России на Западе
Фото: www.globallookpress.com / Patrick Pleul
В Европе у России есть много потенциальных стран-союзников.
Южные страны ЕС намного больше симпатизируют России, нежели балтийские. Также в любом западном государстве достаточно широкий пласт населения поддерживает политику президента Владимира Путина. Российских союзников в Европе в беседе с URA.RU перечислил политолог Сергей Марков.
«Есть очень странное деление на страны балтийские и средиземноморские. Почему-то средиземноморские хорошо относятся к России, например, Испания и Италия, а балтийские — плохо», — отметил он.
Марков предположил, что контрасты могут быть связаны с религией или уровнем проникновения английского языка. По его словам, это объясняет тот факт, что основной противник России — это англосфера, ведь использование английского языка в общественной жизни намного выше в северных странах, в отличие от южных.
Кандидат политических наук подчеркнул, что существует четыре вида союзников РФ, и они представлены во всех европейских странах. Первый из них — люди, которые считают, что Россия права и с ней надо дружить, однако их мало и они отключены от каких-либо принятий решений.
«Вторые союзники считают, что с Россией воевать очень опасно, это в свое время привело к краху Наполеона Бонапарта и Гитлера. У них есть еще такое немецкое прозвище — понимающий Путина. Этих людей пытаются поддавить, но они оказывают влияние», — объяснил Сергей Марков.
Собеседник издания считает, что третий тип потенциальных союзников РФ не получает достоверной информации из-за жесткой политической цензуры. От них скрывают информацию об актах террора, репрессиях и военных преступлениях, которые совершаются киевским режимом.
«Четвертый вариант — это те, кто говорят, что у нас есть национальные интересы, и санкции нам очень не выгодны. Это Венгрия, например», — заключил эксперт.
Ранее 5-tv.ru писал, зачем ЕС сделал два исключения из потолка цен и эмбарго на российскую нефть.
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