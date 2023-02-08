С меня хватит: женщина сожгла заживо собственного мужа на почве ревности

|
Эльвира Михеева
Эльвира Михеева Эксклюзив 52

Жительница Амурской области сожгла мужа заживо на почве ревности

С меня хватит: женщина сожгла заживо собственного мужа на почве ревности

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

Читайте нас в: Дзен Новости

Таким образом жена решила преподнести 39-летнему спутнику новогодний «сюрприз». И выбрала подходящий момент.

Женщину, превратившую 39-летнего мужа в пепел, задержали в Амурской области. Как стало известно 5-tv.ru, до добра семью не довела обычная ревность.

Трагедия между супругами разыгралась в первый день нового года. Пока одни отсыпались после праздничной ночи, другие чересчур бодрствовали, как, к примеру, жительница села Мазаново. Ей, видимо, не давали покоя самые отчаянные мысли — как раз и навсегда покончить с собственным мужем. Мирных и цивилизованных способов прекратить отношения она, вероятно, не рассматривала — накипело. И все из-за ревности.

И вот в первый день 2023-го сельчанка, после очередной ссоры, устроила благоверному новогодний «сюрприз», выбрав подходящий момент. Пока тот отдыхал в комнате на диване, не просыпаясь, она вошла к нему с канистрой бензина, облила его с ног до головы и бросила в супруга зажженную спичку. Пострадавший и опомниться не успел, как оказался во власти пламени.

Спасать его злоумышленница не стала — огонь быстро сделал свое дело, превратив местами в пепел. Женщина тем временем уже стояла во дворе и обдумывала дальнейшие действия. На этот раз нужно было спасаться не от ревности, а от оперативников, которые вот-вот бы нагрянули домой. Единственный выход — бежать без оглядки. Она так и сделала, но скрываться долго не получилось.

Накануне, 7 февраля, правоохранители задержали ее в одном из городов региона. Теперь насладиться одиночеством подозреваемой удастся не скоро — в ближайшее время ей предстоит ответить перед законом по статье об убийстве.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на Алтае женщина заживо сожгла любовника во время интимной игры.

-4° Атмосферное давление 777 мм рт. ст.
Относительная влажность 74%
70.89
0.29 75.91
-0.12
🧙‍♀ Гороскоп на 8 февраля для всех знаков зодиака

Последние новости

18:59
«Внешняя показуха»: НАТО готово положить массу военной техники на Украине
18:51
Путин заявил о необходимости быстро обеспечить технологическую независимость РФ
18:48
Дерутся там, где плохо с математикой: педагог объяснил причину насилия в школах
18:41
«Главное, чтоб екало сердечко»: актер Олег Гаас высказался о неравном браке
18:33
«Излагали красивую картинку»: как и в чем США обманывали Россию с 1993 года
18:22
«Я и все мои ребята готовы»: артист Александр Морозов отправится в зону СВО

Сейчас читают

Политолог Марков раскрыл, какие европейские страны поддерживают Россию
Пройдет путем Гитлера: может ли политика Зеленского привести к диктатуре
"Я никого не предавала": Народная артистка Украины Повалий озвучила истинные причины переезда в Россию
Военный аналитик рассказал об оружии США, способном вызывать землетрясение

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023