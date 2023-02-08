Снова оступился: Байден провалил выступление перед новым составом конгресса США
Многочисленные попытки сторонников главы Белого дома поддержать речь вызвали лишь смех оппонентов. Даже жена Байдена изменила первому лицу государства, причем публично.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Michael Brochstein; 5-tv.ru
Джо Байден выступил с ежегодным посланием к Конгрессу. Говорил бодро и почти не путал слова. Например, рассказал, что экономика Соединенных Штатов развивается в правильном направлении. При этом, судя по всему опирался на собственные ощущения, а не на цифры. В нынешнем обращении Байден ни разу не упомянул слово Россия, зато трижды вспомнил Владимира Путина. Ну, и конечно, обещал помощь Украине — столько сколько потребуется. Но все политические заявления померкли, когда жена Байдена, прямо там в Конгрессе поцеловала другого мужчину. Максим Прихода с подробностями этой почти голливудской истории.
За полтора часа выступления Байдена его соратники по партии едва не стерли ладони и заметно подкачали мышцы ног: вскакивали после каждого абзаца, а фанатичные аплодисменты переходили в овацию так часто, что даже по голливудским меркам выглядело приторно.
Из-за ракурса трансляции казалось, будто речью президента восхищается в едином порыве весь конгресс. Но на случайном общем плане видно: бьется в восторге лишь небольшая «разноцветная» группа слева. Вишенкой на этом «американском пироге» — Пелоси в костюме цвета фуксии, которую Байден назвал величайшим спикером в истории. Прилично одетые мужчины справа слушают все это с нескрываемым скепсисом. Но никакого раскола нации нет и в помине.
«Не волнуйтесь. Я буду президентом для всех американцев», — заверил публику Байден.
Начал за здравие — записал себе в заслуги победу над ковидом и безработицей. И приободрил соотечественников: из любого кризиса Америка выходила сильнее, чем входила в него. Причем, в текущем — виноват кто угодно, только не Соединенные Штаты.
«Инфляция стала глобальной проблемой из-за пандемии, нарушившей глобальные экономические цепочки, и боевых действий на Украине, из-за которых были нарушены поставки энергии и продовольствия. Но мы в лучшем положении, чем любая другая страна на планете», — сказал американский лидер.
Оптимизма президента соотечественники не разделяют. По последним опросам, 65% американцев считают, что страна движется в неверном направлении. Инфляция бьет рекорды, достигнут очередной потолок госдолга, а в конгрессе идут споры, как избежать дефолта. Сторонников военной и финансовой помощи Украине все меньше. Но Байден свой выбор сделал: с украинцами, в отличие от американцев, он до конца.
«Вторжение на Украину стало испытанием для Америки и для всего мира. Мы будем отстаивать суверенитет и демократию. В этом плане я буду агрессивен для нашего собственного благополучия. США объединили НАТО и выстроили „глобальную коалицию“ для противодействия России. Мы — с украинский народом! И мы будем с вами столько, сколько это будет нужно», — заявил президент.
Риторика действующего президента даже эксцентричному бывшему показалась слишком агрессивной. Дональд Трамп в собственной соцсети призвал к спокойствию.
«Байден выглядит очень злым, кричит в микрофон как раз в тот момент, когда пытается призвать к единению. Может быть, кому-то стоит подняться на трибуну, хлопнуть его по плечу и сказать: «Остынь!» — написал он.
Это первое выступления Байдена перед конгрессом, который контролируют республиканцы. Соратники действующего спикера палаты представителей Кевина Маккарти просили его демонстративно порвать речь Байдена, как это ранее сделала Пелоси с речью Трампа, но он оказался выше этого. Зато в соцсетях реакция критика была безжалостной.
«Джо Байден лжет американскому народу», — написали оппоненты Байдена в Twitter.
«Джо Байден еще не закончил, он собирается запросить у конгресса еще один пакет помощи безопасности для Украины. Он полон решимости продолжать (военные действия. — Прим. ред)», — опасаются они.
«Мы должны закончить работу». Для Байдена это означает уничтожение нашей страны».
Обвиняют Байдена и в том, что очевидные неудачи он пытается представить в виде побед. Например, как в случае с китайским аэростатом, который пролетел всю страну прежде чем пасть от американской ракеты.
«Что не удалось Джо Байдену, так это поддержание отношений с Китаем, а также защита границ США от мигрантов. Цены на нефть и газ поднялись за два года правления Байдена», — рассказал американский политолог Брюс Маркс.
Не обошлось и без привычных неловкостей: в кадр попал момент, как муж Камалы Харрис и жена Байдена целуются совсем не по-дружески. Хотя Байден показал, что контролирует ситуацию лучше, чем обычно: в конце выступления пожал руки существующим людям и заблаговременно жестом у охраны уточнил, куда ему идти. Куда идет Америка под его руководством, для многих американцев до сих пор большой вопрос.
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