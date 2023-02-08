Елена Проклова не может самостоятельно передвигаться после серьезного перелома

|
Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 14

Знаменитая артистка наконец вышла на связь с поклонниками, однако изменения в образе жизни звезды — шокировало их.

Елена Проклова не может самостоятельно передвигаться после серьезного перелома

Фото: www.globallookpress.com / Ekaterina Tsvetkova

Читайте нас в: Дзен Новости

Актриса Елена Проклова еще в начале года пострадала от тяжелой травмы. Красавица репетировала очередной спектакль, но по неудачному стечению обстоятельств получила сложный перелом. Несмотря на боль, артистка все равно не стала отменять гастроли в Крыму, поэтому продолжила играть на сцене.

Уже по возвращению домой Проклова обратилась к врачам, однако медики сообщили неутешительные новости: надо сделать операцию. Елене Игоревне установили пластину для фиксации отломков кости и отправили на реабилитацию.

Вчера 69-летняя артистка снова вернулась к рабочему процессу. Звезда обнародовала видео из отеля в Волгограде. Однако вид красавицы сильно забеспокоил поклонников — женщина стояла с тростью и только с помощью нее могла передвигаться. Соответствующие кадры опубликовало издание dni.ru.

На видео также виден роскошный интерьер номера гостиницы. Елена Игоревна счастливо улыбалась и любовалась окружающей обстановкой. Судя по всему, фанаты скоро вновь увидят знаменитость на сцене. Но рады ли они будут встречать ее? Как отмечается в издании, некоторое люди возмутились внешностью актрисы.

Однако большинство из поклонников наоборот пожелали актрисе скорейшего выздоровления и отметили, что даже с травмой артистка очень красива и мила.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что инсульт изменил внешность Елены Прокловой до неузнаваемости.

-4° Атмосферное давление 777 мм рт. ст.
Относительная влажность 74%
71.58
0.69 76.83
0.92
🧙‍♀ Гороскоп на 8 февраля для всех знаков зодиака

Последние новости

22:02
Лолита рассказала, как вывозила маму из Киева после нападок националистов
21:55
Елена Проклова не может самостоятельно передвигаться после серьезного перелома
21:47
«Отца я сам нашел»: сколько человек погибло при взрыве газа в Тульской области
21:42
В России хотя легализовать продажу алкоголя по QR-кодам
21:30
Винил себя: американский актер Брендан Фрейзер изменил отношение к сыну-аутисту
21:21
Пальмы побелели: появились кадры аномально заснеженного Сочи

Сейчас читают

Политолог Марков раскрыл, какие европейские страны поддерживают Россию
«Я на уколах»: Орлова пожаловалась на самочувствие после родов
"Я никого не предавала": Народная артистка Украины Повалий озвучила истинные причины переезда в Россию
Военный аналитик рассказал об оружии США, способном вызывать землетрясение

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023