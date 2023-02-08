Знаменитость выразила уверенность, что спортсмен найдет свой новый смысл жизни.

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка прервала молчание насчет своего друга и бывшего партнера Романа Костомарова. Поклонники звезды уверены, что именно благодаря ей спортсмен сейчас находится в лучших руках страны. Но только сейчас, когда Роман пережил тяжелейшую операцию по ампутации статьи, Татьяна решила поддержать спортсмена публично. Ведь сегодня в его жизни особая дата — день рождения.

«Знаю, что ты сильный, смелый, настырный, дерзкий, всемогущий, с настоящим спортивным и бойцовским характером! Ты никогда не сдаешься!» — написала Навка в своих соцсетях.

Она также уверена, что ее бывший партнер и в этих обстоятельствах тоже выдержит и найдет свой смысл жизни.

«И чтобы не случилось, в любых обстоятельствах, ты найдешь свой смысл жизни и свой путь. Главное — живи», — призвала Романа спортсменка.

Она подчеркнула, что за него сейчас молится огромное количество людей, и сейчас нужно еще раз показать миру свою силу и настойчивость.

«Ты не представляешь, какое количество людей за тебя сейчас молится! Поклонники передают слова любви, веры и поддержки. Держись, набирайся сил и покажи этому миру, что ты способен на многое!» — добавила она.

Татьяна Навка и Роман Костомаров — российские фигуристы, выступающие в паре с 1998 года. В совместной карьере они стали двукратными чемпионами мира в 2004 и 2005 году, а также чемпионами Европы в 2004, 2005, 2006 году и победителями Олимпиады 2006 года в итальянском Турине. После оба спортсмена завершили профессиональную карьеру и перешли в любительский спорт. За это время приняли участие в десятках ледниковых шоу, некоторое время еще выступали в паре.

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