Истории потерь и спасения: как людей находят под завалами после землетрясения в Турции

Весь день работали на улицах Турции наши съемочные группы. И кроме картины тотальной разрухи, корреспонденты становятся свидетелями самых ярких — но таких разных — человеческих эмоций. Огромного горя, когда под завалами люди находят погибшими своих близких. И самой большой в жизни радости. Когда спустя уже больше, чем двое суток из-под обломков вдруг раздается, например, детский плач и кто-то заново обретает ребенка. Эти истории — потерь и спасения — собрал Станислав Григорьев.

В палаточном городке раздается плач женщин. Одна из них только что узнала: 22 летнего сына достали из-под завала. Мертвым. Съемочная группа на трассе «Д-850» Малатья — Газиантеп продвигается по Восточной Турции к эпицентру катастрофического землетрясения. Смотреть по сторонам страшно.

«Чем ближе к Газиантепу, тем больше картины по сторонам напоминают локальный апокалипсис. Вот этот дом завалился набок прямо как шкаф», — показывает Григорьев.

Дальше — место скорби небольшого городка Эрекенек. Здесь до сих пор ведутся спасательные работы. И конца им не видно.

Когда пятнадцать лет назад построили этот дом, никто и предполагать не мог, что он станет братской могилой для 16 человек. Жертв могло быть и больше, потому что здание рухнуло после второго толчка. Это случилось днем.

«Большую часть жителей удалось вывести наружу. Пять человек откопали живыми. Среди них трехлетний ребенок. Вытащили маленького ребенка трех лет. Живой. Всего погибло 16 человек. Сейчас все занимаются поиском выживших. Государство помогает, но много людей еще ждут помощи», — рассказывает местный житель Эроу Мемищ.

В Эркенеке раздают гуманитарную помощь. Она приходит со всего света. Сегодня самая ценная вещь даже не продукты, а теплое одеяло. Ударил мороз. Жители греются у костров, варят суп, на устах — страшные и удивительные истории спасения людей, которые десятками тиражируются в социальных сетях.

В эти часы среди спасенных в основном младенцы. Теплая постель, подушки, крепкая детская кроватка позволили им выжить в завалах. Один из них пролежал, мирно посапывая, 50 часов в развалинах. Рекорд принадлежит двухмесячному ребенку из города Шанлыурфа — малыш провел в руинах 53 часа. К сожалению, его родители погибли.

Самые массовые жертвы — среди жителей многоэтажек. В городе Хатай сложился 12-этажный дом. 800 жильцов до сих пор числятся пропавшими без вести. Доступ к зоне бедствия ограничен пропускной способностью трасс. Не везде скорая может добраться до места.

«Дороги в Восточной Турции, в прямом смысле слова, встали дыбом. Повсюду в асфальте образовались трещины. Некоторые можно объехать, а некоторые — не совсем», — рассказывает Григорьев.

Тем не менее армия, полиция и волонтеры прорываются на помощь людям, привозят все необходимое.

«Нам государство помогает: вот, поставили нам палатки. С каждого региона получаем помощь. При этом сами стараемся, работаем и помогаем как можем», — говорит местный житель Сулейман Бельгиле, помогающий организовывать помощь пострадавшим.

Ехать приходится быстро, а местами — даже лететь, чтобы не попасть под обвалы на горных дорогах. Крутые склоны грозят опасностью, особенно во время афтершоков — повторных толчков. Только за последние два часа земля колыхалась три раза. Страшная стихия не отпускает людей, но они борются с ней изо всех сил.