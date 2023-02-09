Бывшему комику невдомек, что он всего лишь пешка в руках коллективного Запада, которая мечтает стать королем.

Президент Украины Владимир Зеленский решил отправиться в Лондон и Париж, чтобы выпросить еще больше оружия. Выбор городов указывает на упрек главы киевского режима в адрес канцлера Германии Олафа Шольца. Об этом «Известиям» рассказал научный сотрудник Центра европейских исследований Института международных исследований МГИМО Артема Соколова.

«Любопытно, что в графике Зеленского нет Берлина как цели поездки. Встреча с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, как ожидается, будет проходить в Париже. И это очередной сигнал украинского руководства в отношении Германии, которая якобы делает недостаточно, чтобы обеспечить Киеву победу на поле боя», — сказал Артем Соколов.

Эксперт напомнил, что 3 февраля в Киеве прошел так называемый саммит ЕС–Украина. Новые зарубежные поездки Зеленского призваны закрепить результаты переговоров о его «мирном плане, вступлении Незалежной в состав ЕС и поставках новых вооружений. Последнее особенно важно из-за тяжелого положения ВСУ на фронте.

«В условиях, когда положение на фронте развивается для Киева неблагоприятно, когда продолжается противоречивая кампания по мобилизации, Зеленскому нужно напомнить о себе, напомнить про немецкие танки, которые должны поступить в его распоряжение», — отметил Артем Соколов.

В заключение политолог подчеркнул, что итоги поездок Зеленского предсказуемы. Все параметры поставок западного оружия киевскому режиму уже оговорены в других форматах. Сейчас речь будет идти о технических деталях.

До этого Зеленский попросил Великобританию передать Украине истребители. Дипмиссия РФ в Лондоне подчеркнула, что поставки со стороны Соединенного Королевства приведут к последствиям для всего мира.

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