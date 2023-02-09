Автоэксперты о масштабных обысках в автошколах Петербурга: «Очень удивительно»

По версии следствия, на протяжении нескольких лет в Северной столице можно было покупать водительские удостоверения. Теперь нечистым на руку сотрудникам ГИБДД грозят большие проблемы.

Масштабные обыски сегодня прошли сразу в нескольких автошколах Петербурга. Их выпускников лучше не встречать на дороге. Ведь там помогали купить водительские права. За несколько десятков тысяч рублей и ходить на занятия и практиковаться на площадке становилось необязательно.

В схеме, как несложно догадаться, участвовали и сотрудники ГИБДД. У них теперь тоже большие проблемы. Все подробности узнал корреспондент «Известий» Родион Северьянов.

Школа «Автопроф» в Тосно, казалось, имеет безупречную репутацию. Но судя по тому, что происходит здесь с самого утра, только казалось. Съемочную группу принимают за потенциальных клиентов и отправляют к администратору. Тот встречает с распростертыми объятиями — даже в такой обстановке готовы подробно рассказать о тарифах.

«Мы обучаем на категорию B. Срок обучения — до трех месяцев. Сумма обучения — 28 тысяч. Из них 15 тысяч — теория, оставшиеся 13 тысяч — вождение. Гарантию, что вы удачно сдадите экзамен, мы не даем. Все будет зависеть от вас», — сказала администратор.

Пытаемся встретиться с директором автошколы. Но у него в кабинете идут оперативные мероприятия. Мужчина сказал, что не может принять, поскольку «не свободен пока». Возможно, уместнее было бы сказать — «пока свободен». Если, конечно, подозрения правоохранительных органов подтвердятся.

«Вот информация по ученикам и график занятий на январь/февраль — все группы забиты. Школа планировала работать и продолжать готовить кандидатов в водители к экзаменам. В каком виде — должно выяснить следствие», — рассказал корреспондент «Известий».

По данным МВД, так называемый «коммерческий экстерн» процветал несколько лет. Последним звеном в цепочке называют подразделения ГИБДД, где ученики автошкол сдавали экзамены. Положительный результат можно было гарантировать себе минимум за 65 тысяч рублей. Максимум — за 160.

МРЭО № 12 — один из отделов, который, по мнению следователей, был задействован в коррупционной схеме по упрощенному получению водительских прав. Всего же в схеме было задействовано пять автошкол и два МРЭО.

Сейчас отдел пустует. По словам сотрудников, начальника МРЭО в управлении ГИБДД наверняка вызвали на ковер. Автоэксперты удивляются, что полицейские вообще добрались до этого теневого бизнеса, который организовали их нечистые на руку коллеги.

«До сегодняшнего дня эта территория была не то, что безопасная, а та территория, к которой никто не притрагивался. Весьма заповедная территория для сотрудников ГИБДД, на которой они прекрасно себя чувствовали. Очень удивительно, что до них добрались руки управления собственной безопасности», — отметила автоэксперт Янина Ликандрова.

И тут вспоминается недавнее громкое дело генералов, когда сразу несколько высших чинов петербургской полиции, как считает следствие, организовали фактически частные МРЭО. В них не только перерегистрировать авто или сдать экзамен, но даже попасть на прием бесплатно было невозможно.

«Я позвонила, мне сказали, что могут меня записать, но только через коммерческие услуги. То есть нужно заплатить шесть-семь тысяч рублей, и тогда сделают документы», — рассказала пострадавшая Наталья Шимская.

Каждый из 11 отделов, которые были разбросаны по всему городу, приносил более 15 миллионов рублей в месяц. Отсюда, вероятно, у генералов и дорогие иномарки, и земельные участки в элитных поселках. Без своих людей в автошколах такое было бы невозможно.

«В автошколах сами инструкторы — вместо того, чтобы давать знания — намекают, что ничего страшного нет, если не получится сдать экзамен с первого или второго раза. Мол, всегда есть варианты обходные — нужно сдать так называемые деньги на бензин или за решение вопроса. А потом мы на дорогах получаем истории, что у нас водители проезжают на розовый сигнал светофора и получаем ДТП совершенно нелепые, а зачастую и с трагическими последствиями», — объяснил логику автоэксперт Максим Багаев.

За торговлю водительскими удостоверениями и посредничество в получении взятки фигурантам грозит до десяти лет лишения свободы. И есть вероятность, что следователи займутся и теми, кто получил права фактически без экзаменов.