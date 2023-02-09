От ворот поворот: чем закончился «евротур» Зеленского

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Украинский лидер перешел от просьб к откровенным требованиям. И это лишило его последних привилегий.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Panoramic; 5-tv.ru

Украине нужны истребители, и не абы какие, а британские! Это главная цель турне Владимира Зеленского по Старому Свету. Он переговорил с Риши Сунаком, Макроном и Шольцем. Какие результаты уже известны, знает Виталий Чащухин.

Украинского президента опять прокатили по полной. На второй день евротура Владимиру Зеленскому подменили даже предоставленный ему лично спецборт — не о таких самолетах он мечтал, конечно. Из Украины его вывозили на американском военном транспортнике, а уже на рейс Лондон — Париж усадили в простенький Airbus. Направив, точно как какой-то переходящий трофей, на этот раз в руки министра обороны Франции для последующей доставки в Елисейский дворец.

Там Зеленского вовсю поджидали президент Эммануэль Макрон и канцлер Олаф Шольц, который уже настолько оторвался от своей страны, занимаясь безудержной поддержкой Киева, что уверенно прошагал мимо германского флага и занял место напротив украинского. Впрочем, любой канцлер Германии не мог бы найти себе место, из раза в раз повторяя, что немецкие танки и вооружение движется на Россию.

«С самого начала „войны“ Европа и наши заокеанские друзья не только твердо стояли на стороне Украины, но и поддерживали: финансово, гуманитарной помощью и вооружением, тяжелой артиллерией, противовоздушной обороной и недавними поставками боевых танков. Мы будем продолжать помогать столько, сколько потребуется», — сказал Шольц.

Но что именно доедет до Украины? В основном это устаревшие «Леопарды 1», для которых еще нужно отыскать подходящие боеприпасы, и «Леопарды 2», с которыми тоже вышла неувязочка — союзники не спешат потрошить свои запасы. Да и тот же Макрон приглашал Зеленского на многообещающий ужин, а в итоге опять кормил завтраками.

«Точно так же, как мы занимались поставками новой военной техники в течение последних нескольких недель, мы продолжим нашу работу и приложим все усилия по ее доставке», — говорит президент Франции.

Но Зеленский не сдается и, второй день витая где-то в облаках, требует от Парижа и Берлина натовские истребители.

«Это очевидно: чем раньше Украина сможет получить тяжелое и легкое вооружение, тем раньше наши пилоты получат современные самолеты, тем более сильной будут наши танковые войска», — заявил украинский президент.

Публичная часть на этом завершилась, все остальное за закрытыми дверями. Переночевал Зеленский в Париже или уже перебрался дальше — тайна под покровом ночи. Возможность продолжения евротура Зеленского пока оценивают с осторожностью — видимо, из соображений безопасности.

Но если все сложится удачно для украинского президента, то уже 9 февраля он живьем выступит перед Европарламентом, а затем переедет на саммит лидеров Евросоюза, где в том числе может быть вновь поднят вопрос об ускоренном принятии Украины в Евросоюз. Такая приманка уже не раз срабатывала, чтобы заставлять украинцев и дальше бросаться в топку развязанных западом военных действий.

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🧙‍♀ Гороскоп на 9 февраля для всех знаков зодиака

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