Число погибших при взрыве газа в Новосибирске увеличилось до десяти

|
Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 9

Еще одного погибшего обнаружили сотрудники экстренных служб.

Число погибших при взрыве газа в Новосибирске увеличилось до десяти

Фото: МЧС России

Читайте нас в: Дзен Новости

Спасатели обнаружили еще одного погибшего при разборе завалов жилого дома в Новосибирске. Таким образом, по данным 5-tv.ru, число жертв взрыва бытового газа достигло десяти.

Инцидент произошел в одной из пятиэтажек Новосибирска утром 9 февраля. Взрыв газовоздушной смеси спровоцировал обрушение двух подъездов и сильный пожар. Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются. Уже задержаны подозреваемые, чьи действия могли спровоцировать трагедию.

По словам двух жительниц, за неделю до случившегося к ним в квартиры стучались подставные «газовщики». Они просились войти якобы для проверки счетчиков. Некоторые местные жители рассказывают, что в городе орудуют мошенники, которые устанавливают дешевые счетчики по большим ценам.

Ранее 5-tv.ru показывал момент взрыва газа в пятиэтажке в Новосибирске.

-1° Атмосферное давление 774 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
71.58
0.69 76.83
0.92
🧙‍♀ Гороскоп на 9 февраля для всех знаков зодиака

Последние новости

19:02
Число погибших при взрыве газа в Новосибирске увеличилось до десяти
19:00
Хирург объяснил, почему из-за коронавируса Костомаров лишился стопы
18:49
«Руководит во благо народа»: лидер Pink Floyd Уотерс начал еще больше уважать Путина
18:42
«Иначе бы он умер»: мог ли Костомаров добровольно согласиться на ампутацию
18:31
От ворот поворот: чем закончился «евротур» Зеленского
18:21
Певица Ханна сообщила о рождении второго ребенка

Сейчас читают

Иммунолог Крючков: в феврале россияне рискуют заразиться тремя инфекциями одновременно
Как две капли: исхудавшего белокурого ангелоподобного Киркорова перепутали с Бузовой
Эксперт Каленков на примере Ирана объяснил, почему Европа не сможет отказаться от российской нефти
Военный аналитик рассказал об оружии США, способном вызывать землетрясение

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023