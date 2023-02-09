При взрыве газа в Новосибирске погибли 13 человек

Спасатели обнаружили еще одного погибшего при взрыве газа при разборе завалов жилого дома в Новосибирске. Таким образом, по данным 5-tv.ru, число погибших достигло 13 человек.

Инцидент произошел в одной из пятиэтажек Новосибирска утром 9 февраля. При взрыве пострадали около десяти человек, некоторые из них уже получили необходимую медицинскую помощь и были выписаны из медучреждений.

Спасатели будут работать на месте происшествия до поздней ночи. Глава МЧС Александр Куренков лично контролирует работу подчиненных.

Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются. Уже задержаны подозреваемые, чьи действия могли спровоцировать трагедию.