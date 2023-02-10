Энергия льет через край. Китайский гороскоп на неделю с 13 по 19 февраля

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «бацзы», что в переводе значит «восемь иероглифов судьбы». Узнать про то, что такое «бацзы» можно тут.

Вторая неделя февраля обещает быть плодотворной и эффективной: полной энергии роста, процветания, богатства и выстраивания отношений.

При этом сам по себе месяц Деревянного Тигра неспокойный и малоуправляемый — потоки энергии бьет через край. В этот период следует быть более внимательными и аккуратными. Если же у вас есть противопоказания для активной деятельности, то лучше перебдеть, чем недобдеть, и вовремя остановиться.

Понедельник, 13 февраля. Ян Вода на Тигре

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Понедельник обещает быть «классическим понедельником»: забываем про выходные, встряхиваемся, обнуляемся и вперед — на завоевание высот. На первый день недели можно запланировать проведение планерок, совещаний и стратегических сессий. Обдумывайте планы на будущее, наполняйте мечты деталями. Энергия Воды поможет общаться и достигать взаимопонимания, поэтому разумным будет провести в понедельник разного рода переговоры.

Не очень благоприятен этот понедельник для визита в лечебные учреждения — энергии очень буйные и могут не столько помочь, сколько навредить. Перенесите походы к докторам и посещения больных на другую дату — почти все дни этой недели вполне пригодны для таких дел.

Вторник, 14 февраля. Инь Вода на Кролике

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Энергию вторника дублирует энергия года. Водяной Кролик принесет умиротворение, размеренность, спокойствие. Не тотальное, но все же. В наше турбулентное время даже минута ясности и стабильности много значит. Вода вторника поможет смыть обиды, раздражение, примириться с действительностью и, тем самым, начать путь вперед к новым свершениям.

Планируйте на вторник все, что касается очищения и перезагрузки. Начинайте диеты и программы оздоровления. Проводите ревизию отношений и организуйте генеральные уборки дома и в офисе. День исключительно благоприятен для того, чтобы обнуляться, очищаться и отказываться от старого.

Благоприятно во вторник завершать отношения, разводиться, ставить точку в старых привязанностях и страстях. Именно в этот день лучше всего бросать курить или отказываться от других вредных привычек. Энергии очищения помогут справиться с нездоровой тягой к разрушающему поведению.

Среда, 15 февраля. Ян Дерево на Драконе

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Среда выглядит потенциально одним из самых удачных дней недели. Энергии способствуют росту, развитию и приумножению благосостояния. Воспользуйтесь их помощью и обязательно сделайте вклад в свое преуспевающее будущее.

Планируйте на среду все, что готово расти и приумножаться. Начинайте новые бизнесы, празднуйте новоселье, подписывайте потенциально выгодные контракты. Единственное, надо понимать, что ваши действия должны быть обусловлены созидательными мотивами. Если то, что вы провернете во вторник, будет касаться разрушения, то негативные энергии могут перекинуться на вас.

Не стоит в среду взваливать на себя повышенные и трудновыполнимые обязательства, не надо влезать в долги и брать кредиты — потом будет нелегко расплатиться. Для свадеб и помолвок тоже не лучший день. Зато в среду можно покупать и продавать ценное имущество.

Четверг, 16 февраля. Инь Дерево на Змее

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Четверг — день баланса. Плюс и минус уравновешиваются, движение замедляется, на арену выходят силы примирения. Используйте энергии этого дня для того, чтобы зафиксировать мирные соглашения, отыграть свои позиции у более сильных соперников, завершить поединки. На четверг хорошо планировать свадьбы энергии, путешествия, делать ремонт и заниматься планированием.

Не стоит в четверг ввязываться в любые споры и соревнования. Выиграть будет очень трудно. Не начинайте судебные процессы, не проводите разделы имущества и вообще перенесите все свои юридические дела на другой день.

Пятница, 17 февраля. Ян Огонь на Лошади

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Пятница обещает быть фееричной. Неблагоприятных аспектов почти нет, зато куча благостных — тут вам и стабильность и звезда добродетели, да и Огненная Лошадь согреет от зимы. Грех не воспользоваться такими подарками. Планируйте на вторник все долгосрочное и стратегическое. Не упускайте шанса в благоприятную дату начать новое дело, подписать важный контракт, выйти на новую работу. Хорошо в пятницу должны пойти и торговые сделки — если давно планировали покупать или продавать что-то серьезное, то в эту пятницу может выйти хорошая прибыль.

Но наиболее благоприятны энергии пятницы для сердечных дел. Причем как для соединения сердец, так и для расставания. И сватовство, и разводы в пятницу имеют все шансы пройти максимально легко и экологично. Дерзайте.

Суббота, 18 февраля. Инь Огонь на Козе

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В субботу день может показаться двойственным. С одной стороны Инь Огонь дня будет конфликтовать с Инь Водой года, а с другой Кролик года очень любит Козу, и даже приносит ей живительную силу. Если вы знаете о своих особых отношениях с вышеперечисленными энергиями, то постарайтесь обойти острые углы. Всем остальным рекомендуется потратить время на дела, способные привнести в вашу жизнь ветер перемен.

В субботу хорошо вдоволь напланироваться: помечтайте о путешествиях, новых возможностях, знакомствах, отношениях. Поставьте в будущем заманчивую цель, которая притянет вас к себе. Благоприятно в субботу ходить по магазинам — энергии помогут совершить выгодные покупки.

Суббота хороша и для личной жизни. Если не успели все важное сделать в пятницу, то смело используйте эту субботу: и свидания и расставания будут удачны.

Воскресенье, 19 февраля. Ян Земля на Обезьяне

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А вот воскресенье стоит посвятить только одному виду деятельности — безделью. Снова наступит день столкновения. Он может привести к недоразумениям и срывам, но это при одном условии — если вы будут дергаться и активничать. Если же ничего не делать и провести день в мягкой ни к чему не обязывающей рутине, то все невзгоды пройдут вас стороной. Ну или вы их даже не заметите.

Для тех, кто не привык ничего не делать, вот новый список: подолгу смотреть в окно, читать книги, слоняться по дому, заглядывать в углы и поправлять мелкие детали интерьера. Медленно замесить тесто и напечь блины. Можно выйти на прогулку, поболтать о пустяках с близкими, принять ванну. Главное — делать все это спокойно и медленно.

Не надо в этот день нестись сломя голову, устраивать эмоциональные и физические перегрузки и слишком многого требовать от других.

Всем удачной недели!