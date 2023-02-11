Нажиться на горе: в Турции участились случаи мародерства после землетрясения

Турецкий спецназ задержал банду мародеров, нападавших на грузовики с гуманитарной помощью. Как сообщает местная пресса, такие группировки сейчас по всей стране.

Помимо облав на дорогах, они грабят магазины и даже разрушенные дома. Полиция не справляется не только с налетчиками, но и с теми, кто их наказывает. Все чаще преступники подвергаются самосуду.

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