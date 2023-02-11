Нажиться на горе: в Турции участились случаи мародерства после землетрясения
Они грабят не только магазины и разрушенные дома, но и нападают на грузовики с гуманитарной помощью.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Alejandro MartÃNez VÃ©Lez; 5-tv.ru
Турецкий спецназ задержал банду мародеров, нападавших на грузовики с гуманитарной помощью. Как сообщает местная пресса, такие группировки сейчас по всей стране.
Помимо облав на дорогах, они грабят магазины и даже разрушенные дома. Полиция не справляется не только с налетчиками, но и с теми, кто их наказывает. Все чаще преступники подвергаются самосуду.
Ранее 5-tv.ru рассказывал невероятные истории выживших после землетрясения в Турции.
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