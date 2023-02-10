Семья из Москвы погибла в Турции

Из-за многочисленных жертв и разрушений спасатели не смогли добраться до них вовремя.

В турецком Хатае нашли тела еще двух пропавших россиян при землетрясении. Ранее сообщалось, что под завалами обнаружили мертвыми россиянку с маленьким ребенком. Найденные жертвы на этот раз — муж и второй ребенок погибшей. Также 5-tv.ru стало известно, что рядом с их телами нашли еще двух женщин — это местные жительницы.

«В провинции Хатаи спасатели МЧС РФ обнаружили второго ребенка без признаков жизни. Ранее были найдены тела матери, отца и ребенка», — говорится в сообщении от источника.

Известно, что Ирина вместе с семьей уже несколько месяцев гостила в Турции у родственников по линии мужа. Когда началось землетрясение, семья находилась в эпицентре подземных волн. Россияне жили в многоэтажке, которая «сложилась» будто карточный домик вслед за другими зданиями. Выбежать из закрытого пространства у них не получилось. Из-за многочисленных жертв и разрушений спасатели физически не смогли добраться до пострадавших вовремя.

Землетрясение в турецкой провинции Кахраманмараш произошло утром 6 февраля. Оно оказалось самым масштабным за последние 84 года — его магнитуда составила 7,7. Печально, что после первой волны зарегистрировано еще три десятка подземных толчков, а днем регион накрыло новое разрушительное землетрясение. Катаклизм также затронул провинции Алеппо, Латакия, Хама и Тартус.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что число погибших в Турции и Сирии из-за землетрясения превысило 20 тысяч человек.