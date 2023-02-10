Санкции-пустышки: Европа увеличила объемы закупки газа из России через Турцию

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 32

Российский газ пользуется высоким спросом даже с учетом антироссийских санкций Европы

Санкции-пустышки: Европа увеличила объемы закупки газа из России через Турцию

Фото: www.globallookpress.com / Frank Rumpenhorst

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За рубежом делали громкие заявления относительно отказа от энергоресурсов РФ, а что на деле?

Спрос на российский газ остается высоким, несмотря на ограничительные меры и теракты на нитях газопровода «Северный поток». Как отмечают обозреватели EADaily, ссылаясь на данные Объединения операторов европейских газотранспортных систем (ENTSOG), поставки в Европу могут увеличиться до 90 миллионов кубометров в сутки по европейской части «Турецкого потока». Там заметно вырос спрос на голубое топливо из-за холодов.

А вот что касается поставок через украинский маршрут, они восстанавливаются, но в меньшем темпе. Итого средний февральский уровень составляет чуть больше 30 миллионов кубометров в сутки, в то время как до потепления в декабре–январе держался на показателе в 43 миллиона.

На фоне спецоперации России в Донбассе «коллективный Запад» решил отказаться от российских энергоносителей. Таким образом планировалось сократить доход РФ, что сказалось бы на ее экономике.

Однако зарубежные политики просчитались и сами же пострадали от своих решений. В результате все сказалось на качестве жизни обычных людей и на мировой экономике. Более того, теракт на «Северном потоке» Еврокомиссия восприняла как саботаж со стороны России. В Кремле в свою очередь подчеркнули, что от случившегося РФ сама терпит убытки, потому что ресурсы уходят в никуда.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как недружественные к РФ страны гасят долги за газ.

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