«Не стоит демонизировать»: какие цели преследует США, помогая Турции

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Виктор Резнов
Виктор Резнов Эксклюзив 92

Политолог Светов: США помогают Турции как союзнику по НАТО, но могут попросить об ответной услуге

Фото, видео: © РИА Новости / Сертач Каяр; 5-tv.ru

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Запад никогда и ничего не делает просто так, но помимо властей есть еще обычные люди, умеющие сострадать чужому горю.

Землетрясение в Турции США могут использовать в своих целях, но то, что американская сторона поможет Анкаре, — это факт. Такое мнение выразил в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru политолог Юрий Светов. При этом специалист пояснил, что российской стороне не следует демонизировать Штаты, как делают за океаном, говоря об РФ.

«Они нас демонизируют. Мы не должны реагировать так же», — сказал Светов.

Собеседник предположил, что, скорее всего, власти США уже оказали помощь пострадавшим, поскольку в Штатах живет очень много этнических турков, которые имеют определенное влияние. Кроме того, Турция является союзником страны по Североатлантическому альянсу, что также имеет огромное значение.

«Для Турции США ближе, чем Россия, при всех их разногласиях, и «кидалово» <…> по отношению к США она никогда не допустит. Там много рычагов, чтобы Турция встала «руки по швам», — прокомментировал политолог.

В качестве примера Светов привел ситуацию с депутатом, который заявил, что Турции пора выходить из НАТО, после чего парламентарию «намекнули» на его неправоту.

Возвращаясь к помощи Турции со стороны США, важно заметить, что последние взамен могут попросить Анкару оказать так называемые «встречные услуги». Более того, турецкие официальные лица, по словам Светова, не говорят о том, что их стране помогает Россия, поскольку не хотят злить Вашингтон. И это несмотря на то, что российские спасатели одними из первых прибыли на место трагедии.

С учетом вышесказанного журналист упомянул, что в Штатах огромное волонтерское движение, которое поможет Турции и повторил, что в ситуации с землетрясением в Турции «не стоит демонизировать» США.

Землетрясение в Турции произошло 6 февраля. По последним данным, погибло почти 13 тысяч человек. Ранее 5-tv.ru публиковал невероятные истории выживших после землетрясения в Турции.

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