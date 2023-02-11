Счет на минуты: в Турции продолжают спасать чудом выживших людей после землетрясения

Уровень отчаяния в Турции нарастает по мере того, как люди теряют надежду найти своих близких живыми. Так называемое «золотое время», которое можно продержаться под завалами, на исходе. Жертвами землетрясения стали уже больше двадцати тысяч человек. Из городов, которых больше нет, передает корреспондент «Известий» Станислав Григорьев.

Этот мужчина переехал в провинцию Хатай из Алеппо. Он рассчитывал, что будет в Турции в безопасности, но теперь сидит перед руинами дома, в котором жил.

«Когда моя квартира рухнула, я оказался сверху груды обломков. Мои ноги были зажаты. На целый метр я был под плитами, но меня вытащили — теперь я здесь», — рассказал он.

Антакья — административный центр провинции Хатай в Турции. На картах город есть, а в реальности — его нет. Даже те дома, которые не рухнули полностью, придется сносить.

«Наш дом построили всего два года назад. Когда мы покупали эту квартиру, нам говорили, что он сейсмоустойчивый. И вот, посмотрите, что от него осталось. Наш отец где-то внизу, под завалами. Он в ванной комнате. Оттуда слышали какие-то звуки», — уточнила местная жительница.

Спасатели бросаются к месту, на которое указывает женщина и тут же начинают копать — но до ванной комнаты еще метра три. Счет времени идет уже не на часы, а на минуты. Люди под завалами зажаты обломками, переохлаждены и обезвожены.

«Раз, два, три, четыре, пять, шесть — это все перекрытия шести этажей. Вот там лежит мертвое тело и спасатели пытаются достать его, режут арматуру. А вот из этого отверстия несколько часов назад слышали какие-то звуки. И возможно, что там, в глубине, еще есть живые люди», — отмечает наш корреспондент.

В Турции продолжается отчаянная борьба за жизнь пострадавших при землетрясении. На подъезде к провинции Хатай постоянно слышится вой сирен — это машины «Скорой помощи» спешат в больницы.

%red-420052%

Двое россиян — женщина и ребенок, — которых искали несколько дней в этой провинции, обнаружены мертвыми под обломками своего дома. Но есть и хорошие новости. Спасатели нашли в развалинах малышку, которая была невредима и даже держала во рту соску.

Восьмилетний Явуз Тюркмен был извлечен из развалин многоквартирного дома все в той же Антакье. Мальчика спасли спустя 91 час после землетрясения. Аплодисменты — награда спасателям и волонтерам.

В зоне бедствия первым делом наладили сотовую связь. И очень часто бывает так, что люди звонят или присылают видео из-под завалов. А потом до них добираются спасатели.

Не обошлось и без позорных инцидентов — в провинции Хатай появились мародеры. Они остановили грузовик с гуманитарной помощью и разграбили его. Их поймали и наказали.

В Хатай со всей страны свозят строительную технику для разбора завалов. Также сюда направлены дополнительные подразделения полиции и военных.