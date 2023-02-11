На юге Турции обнаружили разлом в земной коре после землетрясений

Ученые только сейчас начинают понимать, насколько мощным был удар стихии. В Турции от него буквально раскололась земля.

Гигантскую трещину обнаружили со спутника на юге страны, где магнитуда достигала семи и восьми.

По словам сейсмологов, это не просто какая-то яма, а именно глубочайший разлом в земной коре. Его невозможно просто засыпать песком, да и смысла в этом нет.

Трещина, по выражению специалистов, «живая»: она в любой момент может разойтись шире — или наоборот, сомкнуться. Что может вызвать новые подземные колебания. Поэтому даже те дома, которые в этом районе уцелели — сейчас под угрозой обрушения.

По последним данным, число погибших в результате землетрясений в Турции уже превысило 20 тысяч человек, пострадавших — более 80 тысяч человек. Спасатели продолжают разбирать завалы и доставать застрявших там людей.