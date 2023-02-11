«Отлавливаем мясо»: на Украине вновь мобилизуют мужчин

На Украине развернулась настоящая охота на мужчин. В стране идет очередной этап мобилизации, который больше напоминает настоящий триллер. Облавы на улицах, погони, военные разъезжают на машинах скорой помощи и хватают всех подряд. Повестки раздают даже пациентам больниц и школьникам. Украинцы уже придумывают способы, как не попасться: публикуют карты повесточных рейдов, предлагают сделать запасы и прятаться в подвалах. О том, как Украина ставит под ружье тех, кого найдет и догонит, рассказала корреспондент «Известий» Ксения Солдатова.

Это признание украинца, который представился нам работником военкомата в Одессе. Павел говорит, что устал от того, чем вынужден заниматься. В стране его и сослуживцев уже прозвали «охотниками» или «жнецами смерти».

Словно рецидивистам, встречным мужчинам заламывают руки, валят на землю, грубо заталкивают в машины. Если те сопротивляются, избивают или же идут на хитрости. Подъезжают на машине скорой помощи, договариваются о встрече на сайтах знакомств, собирают призывников в спортзале. Вручают повестки даже тем, кто лежит в больнице или заказывают доставку.

Как рассказывает Павел, у них есть план по доставленным призывникам. Сейчас его подняли с 70-ти до 120-ти отловленных в месяц.

«Мы действительно отлавливаем, извините за выражение, мясо», — рассказал Павел.

Их отправляют на передовую часто без подготовки и сразу в авангарде. Они идут как щит для иностранных наемников и более профессиональных подразделений нацистов.

«Зеленский сегодня осознает, что ему необходимо выиграть как можно больше времени. Потому что этих новых танков, вооружения, амуниции — надо дождаться. Поэтому он будет забивать дырки на фронте жизнями собственных соотечественников», — сказал политолог Иван Мезюхо.

На фронт забирают уже и глубоких стариков, и детей. Это американским журналистам подтвердил бывший советник главы Пентагона.

«Я видел видео, как подростка, которому на вид лет 14-15, похитили прямо на глазах матери. Затолкали в машину на улице», — рассказал бывший советник главы Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор.

Он же, Дуглас Макгрегор заявил, что главком ВСУ Залужный в тайной беседе с американским министром обороны признался в катастрофических потерях на фронте. Назвал цифру — 257 тысяч убитых украинцев. Официальный Киев потери скрывает, как может. Один из способов вскрыли венгерские журналисты — нашли целые поезда с погибшими.

«На украинско-венгерской границе, на украинской стороне, в двух-трех километрах от границы. Там в вагонах уже месяц и несколько недель лежат тела. Эти тела случайно обнаружили», — рассказал венгерский журналист Габор Штир.

По данным венгерской газеты Metropol, тела хранят в рефрижераторах. Они, кстати, часть иностранной военной помощи Украине. Каждый способен вместить до 500 тел погибших. А вот хоронят в день максимум по пять человек, чтобы не привлекать внимание. В венгерской прессе опасаются, что в вагонах могут быть и местные –жители Закарпатья, которых на Украине давно притесняют.

Но, если есть деньги, службы можно избежать. То, что мобилизация на Украине уже стала прибыльным бизнесом на государственном уровне, нам рассказал украинский журналист, хоть такие откровения для него и опасны.

«Желается это все для того, чтобы потом пойманным тонко намекнуть, а может даже не намекнуть, что вы платите или мы вас заберем. Я знаю прецеденты, когда забирали в армию тех, кого не могли забрать. Парень, у которого одна нога короче другой. Это безумная коррупционная власть», — рассказал политолог, журналист Леонид Штекель.