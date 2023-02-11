В Сирию прибыл второй самолет МЧС РФ с гумпомощью

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Россия направляет в Сирию продукты питания, предметы первой необходимости, палатки.

Фото, видео: МЧС России / ТАСС 5-tv.ru

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В Сирию прибыл второй самолет ИЛ-76 МЧС России. Он доставит в страну еще 35 тонн гуманитарного груза. Уже полученную помощь сегодня раздавали в самом большом спортивном комплексе в Латакии — там сейчас находятся более полутора тысяч человек. В первую очередь, Россия направляет в республику продукты питания, предметы первой необходимости, а также палатки, теплые одеяла и передвижные электростанции.

Известно, что в Сирию будет направлен еще один самолет МЧС с гумпомощью.

Согласно последним официальным данным, при землетрясении в Сирии погибли 1387 человек, пострадали более 2,3 тысячи. Спасатели продолжают разбирать завалы и доставать застрявших там людей.

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