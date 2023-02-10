Путин рассказал о мерах поддержки лесопромышленной сферы

Российской лесной промышленности нужно преодолеть высокую зависимость от иностранных партнеров. Такую задачу поставил Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Архангельскую область. Этот регион — в числе лидеров отрасли, там работают сразу три крупных комбината. Один из них глава государства посетил и сам. Игорь Балдин продолжит.

14 часов на поезде, еще час на автобусе — и на десятки километров вокруг ни одного крупного города. Только сосны да ели.

«Поселок Октябрьский — аккурат между Вологдой и Архангельском. Это крупнейший в России лесопромышленный комплекс. Заготовка — два миллиона кубометров древесины в год. Посмотрите, тут ведь целый деревянный город», — отмечает наш корреспондент.

Сосновые стволы подвозят сюда — на лесопилку. Производство относительно новое, его запустили только пять лет назад. Владимиру Путину показывают станки и линии. Все это автоматика. Ручной труд здесь почти не используют.

«Здорово!» — говорит президент.

За тем, что происходит в каждом цехе, следит оператор — всю картинку выводят на эти мониторы.

«Здесь полный цикл: пилят, сушат, производят доски, ДСП и даже уголь», — говорит оператор лесопильного цеха Алексей Новоселов.

«Вот финальный этап технологического процесса. Бревна распиливают на доски. И по этому конвейеру отправляют их в сушку. А из них можно и мебель делать, и дома строить», — отмечает корреспондент Игорь Балдин.

А чтобы вместо леса не оставалась пустыня, высаживают новые деревья.

Еще не так давно львиная доля древесины отсюда напрямую шла в Европу. Теперь все логистические маршруты переориентируют — на внутренний рынок и на Азию.

Главный инженер Александр Дружинин заявил о том, что с логистикой появились проблемы, но главным направлением поставок теперь стал Китай.

«Визит Путина — возможность поговорить о проблемах лесной отрасли в целом. Спад производства здесь — 25%. Серьезные цифры», — отмечает Балдин.

Импортеров стало меньше, а затрат больше. Теперь это проблема не только Архангельской области — всей лесной отрасли.

«Отмечу, что на долю России приходится пятая часть мировых запасов древесины. Это огромное естественное преимущество нашей страны и с точки зрения экологии, и с позиции индустриального развития. Вопрос в том, насколько рачительно распоряжаемся этим ресурсом», — сказал российский лидер.

Переходный период в лесной отрасли — самый непростой. Нужны антикризисные меры. Как вариант — снижать стоимость аренды и открывать новые производства.

«В прошлом году отечественные лесопромышленники столкнулись с серьезными вызовами, улучшилась в целом мировая конъюнктура рынка деревообработки — это самое главная причина и, как мы знаем, европейский рынок закрылся для наших компаний, в итоге все это привело к снижению производства отрасли, необходимо безусловно поддержать наши деревообрабатывающие предприятия и специалистов, занятых в этой сфере, компании, которые уже инвестировали и продолжают вкладывать средства в глубокую переработку леса», — сказал Путин.

Развитие — это не только ресурсы. Деревообработка, модернизация собственного оборудования, строительство мебельных фабрик, деревянных домов — вот куда будет двигаться отрасль.

«Наращивание спроса внутри страны, увеличение собственных перерабатывающих мощностей и выпуск качественной продукции с высокой добавленной стоимостью, включая деревянные дома, мебель, бумагу и так далее. Что касается домостроения, то здесь нужно более активно развивать ипотечные инструменты, хорошие перспективы для деревянных домов есть в расселении аварийного жилья», — отмечает президент РФ.

Проекты по строительству таких многоквартирных деревянных домов уже разрабатывают.

Большая часть нашей древесины должна идти на внутренний рынок. И предпосылки для этого уже создали. Запретили вывозить кругляк, увеличили штрафы за незаконную вырубку леса. Это с одной стороны, а с другой — создали систему льгот для тех, кто работает в отрасли.

На то, что непростой переходный период скоро закончится и все с лесной отраслью будет хорошо, намекает и президентский автограф с надписью «здесь все удивительно по-хозяйски.»