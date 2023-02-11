Экс-бойфренда Ольги Бузовой задержали по подозрению в крупном мошенничестве

|
Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте Эксклюзив 22

Экс-бойфренда Ольги Бузовой Шигабетдинова задержали по подозрению в мошенничестве

Экс-бойфренда Ольги Бузовой задержали по подозрению в крупном мошенничестве

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Ольга Бузова

Предпринимателя Радия Шигабетдинова подозревают в том, что он использовал схему обогащения за счет обманутых инвесторов.

В Санкт-Петербурге задержали бывшего бойфренда певицы и телеведущей Ольги Бузовой — 32-летнего предпринимателя и рэпера Радия Шигабетдинова, выступавшего под псевдонимом Radiy. Его подозревают в крупном мошенничестве. Бойцы ОМОН забрали мужчину из его квартиры в элитном жилом комплексе «Остров».

Следователи полагают, исполнитель мог использовать схему обогащения за счет обманутых инвесторов. По данным источника 5-tv.ru, в ближайшее время бизнесмену будет избрана мера пресечения.

Шигабетдинов и Бузова были замечены вместе в 2021 году на отдыхе в Крыму вскоре после скандального расставания артистки с рэпером и блогером Давидом Манукяном. Однако их роман не имел продолжения.

Известно, что помимо музыки Шигабетдинов занимался продажей комплектующих для квадрокоптеров и другой техники.

Ранее, писал 5-tv.ru, Ольга Бузова сообщила об отъезде из России. Только покинув страну и приземлившись она рассказала, где теперь находится и почему.

 

Тема:
Ольга Бузова
9 февр
Гордый профиль и твердый шаг: Киркоров кардинально сменил имидж
9 февр
«Ты сможешь побороть все!» — Бузова помолилась за здоровье Костомарова
8 февр
Сколько Ивлеева, Самойлова, Билан и другие звезды потратили на отпуск в 2023 году
5 февр
Фото без фильтров и откровенные наряды: что случилось с Ольгой Бузовой
2 февр
Лихорадка, тиф или малярия: чем опасна для туристов поездка в Африку
1 февр
«Просто любовь»: Бузова рассекретила свое местоположение после отъезда из РФ
31 янв
«Буду скучать»: Ольга Бузова покинула Россию на самолете
29 янв
Малиновская раскритиковала Бузову за пьянство на работе: «Бухая просто в дым»
27 янв
Киркоров издал странный звук в трубку Бузовой
27 янв
«Должна петь и танцевать»: подруга Бузовой раскрыла причину одиночества звезды
-2° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 74%
72.79
-0.10 78.05
-0.27
Прыжок с парашютом или мастер-класс: что дарить второй половинке на 14 фе...

Последние новости

1:29
Экс-бойфренда Ольги Бузовой задержали по подозрению в крупном мошенничестве
1:00
На юге Турции обнаружили разлом в земной коре после землетрясений
0:41
Данные россиян на «Госуслугах» получат дополнительную защиту от мошенников
0:20
Нажиться на горе: в Турции участились случаи мародерства после землетрясения
23:59
«Набрала 10 килограммов» — Рудова пожаловалась на проблемы со здоровьем
23:41
Как восстановить режим сна без вреда для здоровья — инфографика

Сейчас читают

Экс-губернатор Хабаровского края Фургал приговорен: хроника суда
Известный музыкант: Башмет впервые рассказал о живущем отдельно от семьи зяте
Где связь: почему пневмония «ударила» Костомарова по ногам
Военный аналитик рассказал об оружии США, способном вызывать землетрясение

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023