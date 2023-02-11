Аргентина отказала беременным россиянкам во въезде из-за страха продажи их детей

Прибывшие в южноамериканскую страну на поздних сроках беременности гражданки РФ застряли в аэропорту. Неравнодушные соотечественницы передали им через дипломатов необходимые вещи.

Власти Аргентины могли отказать во въезде гражданкам России, приехавшим в южноамериканскую страну на поздних сроках беременности, ради их же безопасности. Представители республики утверждают, что опасались незаконной продажи их детей. Об этом 5-tv.ru рассказал заведующий консульским отделом посольства РФ в Аргентине Георгий Полин.

«Они ведут речь о каком-то ведущемся уголовном расследовании по фактам торговли людьми. Из этого мы делаем вывод, что в отношении самих этих россиянок какого-либо уголовного преследования не ведется. Они рассматриваются аргентинскими властями как жертвы некой преступной схемы. Надеемся, что россиянки будут выпущены из транзитной зоны аэропорта в самое ближайшее время. Насколько мы понимаем, аргентинский суд, по крайне мере на этом этапе, встал на их сторону», — сообщил Георгий Полин.

Дипломат добавил, что беременные россиянки активно приезжают в Аргентину с середины 2022 года. Если родить в республике, то ребенок сразу получит гражданство страны. Родители же сначала получают вид на жительство, а затем и паспорта. Однако в феврале 2023 года россиянкам начали отказывать во въезде. Всего с 7 по 10 февраля в аргентинском аэропорту застряли шесть девушек.

«Они при помощи своих адвокатов, в том числе и тех, которых рекомендовало посольство, это решение опротестовали. <…> Мы ожидаем, что все эти женщины будут допущены в страну. По крайней мере, на срок судебного разбирательства», — рассказал сотрудник посольства России в Аргентине.

Также беременным россиянкам привезли необходимые вещи. Сначала дипломаты доставили одной девушке лекарства, а второй — корм для ее собаки. Затем посольство передало беременным посылку с гуманитарной помощью. Ее собрали в основном неравнодушные россиянки, приехавшие в Аргентину недавно.

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