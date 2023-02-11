В Дании заявили о невозможности помочь пострадавшим в Турции из-за Украины

Датские полевые госпитали и палатки с отоплением уже отправлены Киеву, теперь страна не может поддержать жертв землетрясений.

Дания не может помочь пострадавшим в Турции и Сирии после землетрясений, поскольку полевые госпитали и отапливаемые палатки из резервов страны ранее были отправлены на Украину. Об этом сообщает датская телерадиокомпания DR.

Отмечается, что в зоне разрушений очень пригодились бы теплые палатки. Сейчас там холодно и ветрено, при этом многие люди, даже те, чьи жилища уцелели, ночуют под открытым небом. Они боятся повторных толчков, боятся оказаться под завалами и предпочитают оставаться на улице. У других же просто нет крыши над головой.

«В начале спецоперации мы подарили Украине передвижной госпиталь агентства по ЧС, сейчас его нет. В противном случае было бы неплохо иметь возможность предложить помощь в этой ситуации, а на самом деле еще и кое-что из того, о чем просила сама Турция», — цитирует агентство менеджера по логистике местного агентства по ЧС DEMA Брайана Тосте Кристенсена.

Кристенсен подчеркнул, что вместо передвижного госпиталя Дания отправляет в Турцию более легкие палатки для размещения и офисов гуманитарных работников, а помощь, которую сейчас не может оказать Копенгаген, способны организовать другие страны.

Землетрясение магнитудой 7,7 неподалеку от турецкого города Газиантеп близ границы с Сирией произошло 6 февраля. Позже в тот же день случилось второе — магнитудой 7,6. Отголоски ощущались в Ливане, Ираке, Израиле, Грузии и Абхазии. Две мощных подземных бури и последующие эхо-толчки привели к колоссальным разрушениям и гибели более двадцати тысячи человек. По данным экспертов, под завалами может находиться еще 200 тысяч.

Поисковые работы на местах разрушений продолжаются без остановки пятые сутки. В обеих странах наряду с местными экстренными службами работают российские спасатели. Более 60 государств мира выразили готовность помогать потерпевшим бедствие регионам. Анкара после трагедии объявила общенациональный траур до 12 февраля.

Ранее 5-tv.ru описывал удивительные истории выживших после землетрясения в Турции.