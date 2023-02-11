На поле танки грохотали: лучшее видео из зоны СВО за сегодня

На обкатку вышел модернизированный танк Т-80. В чем его преимущества?

Уникальные кадры обкатки экипажами танков Т-80 показало Минобороны РФ. Маневры проходили в тыловом районе зоны спецоперации (СВО) по защите Донбасса. Редакция 5-tv.ru выбрала самые яркие моменты, на которых российские бойцы оттачивают управление боевой машиной в условиях бездорожья.

Модернизированный танк оснащен компьютеризированными системами управления огнем при стрельбе на дистанции до четырех километров. Танки Т-80 расширяют возможности экипажа по контролю за обстановкой за счет множества камер, датчиков, специального программного обеспечения и установленного тепловизора.

А вот еще кадры работы российских военнослужащих — расчетов самоходно-артиллерийской установки (САУ) «Мста-С», только уже непосредственно из самой зоны СВО.

Отважные бойцы наносят удары по выявленным огневым позициям украинских войск, а также уничтожают бронированную технику, средства противовоздушной обороны (ПВО) и пункты управления противника.