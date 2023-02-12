Число погибших при землетрясении в Турции превысило 29 тысяч

Причины трагедии в Турции лежат глубоко под поверхностью. Регион расположен на стыке нескольких тектонических плит. Две из них огромные, Африканская и Евразийская, а между ними две поменьше — Аравийская, размером как раз с полуостров, и Анатолийская — совпадает с территорией Турции. Плиты постоянно движутся, Африка давит на Евразию, Аравия и Турция, получается, между молотом и наковальней. Мощная Евразийская плита стоит крепко, лишь складки образуются — Кавказские горы. А вот более мелкая Анатолия-Турция вынуждена сама отодвигаться на запад. Отчего образуются два разлома — на севере и востоке страны. Как будто кусок достают из пирога.

И не сказать, что это для самих турок откровение, это все там изучают в школах на уроках географии. Более того, половина «туристического» побережья от Антальи до Мармариса и Измира процветает в сейсмоопасной зоне. Смещение на пять-семь сантиметров год не замечается, чувствительные землетрясения бывают, раз в 20-30 лет, но все по северному разлому, но в этот раз тряхнуло вдоль «восточного» разлома, а сдвиг был на три метра сразу.

Символом «внезапности» и особой мощности этого землетрясения можно считать вот эти разрушенные древние крепости: одна — в турецком Газиантепе, другая — в сирийском Алеппо. Ни одну сотню лет они стояли, а тут рассыпались, как будто из песка. Толчки почувствовали в странах, расположенных на столкнувшихся плитах и в соседних районах, от Греции и Кипра до Грузии и Казахстана.

Приборы-сейсмографы зафиксировали подземные волны даже в Гренландии — это пять тысяч километров на север, и в Японии — это восемь тысяч километров на восток. Но если приборы сейчас такие чуткие, а про опасность «разломов» в Турции все знали, почему не удалось предсказать землетрясение? Пока это так и остается загадкой. Погибших в результате катастрофы — почти 30 тысяч.