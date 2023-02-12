Что скажет мама? Какого «мужчину мечты» ждет 33-летняя дочь Успенской

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 29

Дочь Успенской 33-летняя Татьяна Плаксина раскрыла правду о мужчине мечты

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Сердце наследницы знаменитости до сих пор не занято. Неужели дело в жестком отборе ее родительницы? Или же всему виной высокие стандарты девушки?

Дочь Любови Успенской раскрыла правду о мужчине ее мечты. В беседе с 5-tv.ru Татьяна Плаксина сообщила, что вакансия на место ее второй половинки все еще открыта. Вместе со звездной мамой они обсудили, какой мужчина достоин стать ее мужем.

«Мне кажется, что это человек, с которым я могла бы разделить свой мир. Человек с большим умом, с интеллектом, с большой душой», — заявила Плаксина.

На вручении премии «Золотой граммофон» в Санкт-Петербурге корреспонденты смогли узнать мнение самой Успенской о подходящей партии для ее наследницы. Та отметила, что для нее в представителях сильного пола самое важное — образование и воспитание. Кроме того, мужчина, по ее словам, должен быть интеллигентным, ценить и уважать женщин.

«Я вообще не оцениваю, пусть она оценивает. Если ей будет хорошо, мне — будет вдвойне. Я буду счастлива <…> Я в стороне буду стоять, любоваться и, дай бог, буду воспитывать внуков», — пообещала звездная мама.

Успенская зарекалась не лезть в личную жизнь дочери. Плаксина в ответ поделилась мыслями на тему принятия нового члена в семью. По ее словам, если молодой человек не приходится по нраву родным и близким — это «красный флаг».

«Если тебя человек любит и уважает, и он на твоем уровне, я не говорю про материальный уровень, я говорю про интеллект, про духовное развитие, то почему он должен не нравиться?» — заключила дочь артистки.

Любовь Успенская всю церемонию не отходила от ребенка, впрочем, как и на любом другом мероприятии. Поведение певицы доказывает, что она не чает в Татьяне души и вкладывает в нее все самое лучшее. В свою очередь, 33-летняя Плаксина благодарна маме, которая пробудила в ней уверенность, трудолюбие, помогла разобраться в музыке и научила «доносить каждое слово до слушателя».

Ранее 5-tv.ru писал, как гиперопека Успенской влияет на личную жизнь ее дочки.

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