Лидер ЛДПР предложил Путину унифицировать поддержку участников СВО

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Владимир Путин встретился с Леонидом Слуцким в Ново-Огарево.

Фото, видео: © РИА Новости / Михаил Метцель; 5-tv.ru

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Владимир Путин в преддверии оглашения послания Федеральному Собранию начал серию встреч с главами думских фракций. Из Ново-Огарева сегодня пришли кадры беседы президента с лидером ЛДПР — Леонидом Слуцким. Одной из центральных тем стала поддержка мобилизованных и добровольцев.

«Мы в целом с вами в контакте. На различных мероприятиях встречаемся достаточно регулярно, но отдельные встречи они всегда востребованы, имея в виду, конечно, и сегодняшнюю ситуацию», — сказал Путин.

«Сейчас людям нужны не прорывы, им нужен здравый смысл, и конструктивная позиция, если она конструктивная, то она должна хвататься не за свою оппозиционность, а быть ближе к людям и решать те задачи, которые реально стоят сегодня. Они вполне себе звучат иногда скромно, нужно вводить единый минимальный пакет, как мы считаем, поддержки добровольцев и мобилизованных в разных субъектах Федерации, чтобы это были единые нормы», — сказал Слуцкий.

«У вас всегда предложения носят конкретный характер практический, давайте к ним и перейдем», — ответил Путин.

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Лидер ЛДПР предложил Путину унифицировать поддержку участников СВО

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