В Петербург пришла «фальшивая» весна

Эфирная новость 30

В Петербурге образовались снежные рулоны

Фото, видео: © РИА Новости / Илья Питалев; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Погода

Из-за гололедицы в городе ни пройти, ни проехать.

В Петербург пришла «фальшивая» весна — так погоду назвали синоптики. В городе плюсовая температура и наледь на дорогах. Трудно и пройти, и проехать.

Там, где коммунальщики не успели убрать сугробы, образовались так называемые снежные рулоны — редчайшее метеорологическое явление. Мокрый снег под порывами сильного ветра сам скатывается в комки.

Но даже такой ветер покажется легким дуновением по сравнению с тем, что можно испытать на этой ледяной горке в Китае. Ее длина — 423 метра, а высота — 21 метр. Это примерно как 9-тиэтажный дом.

Тема:
Погода
13 февр
Сильнейшая метель накрыла Норильск, парализовав целый город
9 февр
В Воркуте произошел настоящий снежный «апокалипсис»
8 февр
Жители Сочи дождались снега и теперь шутят, что Черное море пора называть Белым
6 февр
Пансионат в Румынии накрыло двумя лавинами
6 февр
Обрушившаяся на Камчатку непогода спровоцировала множество ДТП
6 февр
В Бразилии пропали восемь человек после опрокидывания судна
2 февр
Коллапс по-Техасски: шесть человек стали жертвами аварий из-за ледяного шторма
1 февр
Может ли погода внести коррективы в ход спецоперации
1 февр
Метеоролог предрек регионам России арктические заморозки
30 янв
Тает лед. Петербуржцы продолжают гулять по Финскому заливу, невзирая на погоду
Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
73.63
0.84 78.67
0.62
Чтоб дом крепко стоял, его надо правильно строить. Китайский совет дня на...

Последние новости

6:29
Снегопады обрушились на самые разные регионы России
6:15
Можно обмануть судьбу: как пластика лица мешает найти вторую половинку
6:11
«Или женись, или до свидания»: как Кобзон предложил выйти замуж своей последней супруге
6:00
Парад калибров: лучшее видео из зоны СВО за день
5:49
Сноуден связал слухи об инопланетянах с попыткой отвлечь от других проблем
5:28
Лидер ЛДПР предложил Путину унифицировать поддержку участников СВО

Сейчас читают

Вирусолог Чепурнов: холера не представляет опасности для России
«Камень не большой»: Долина объяснила, почему отказалась выйти замуж за зрителя
Медсестра рассказала о тяжелом эмоциональном состоянии Романа Костомарова после ампутации
«Не смотрите!» — Как возлюбленная Петрова пережила его экранную измену

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023