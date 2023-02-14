И небо озарилось. Столп пламени объял газопровод под Ярославлем — видео
На резервной нитке газопровода в Ярославской области произошел разрыв и начался пожар
Фото, видео: © РИА Новости / Сергей Батурин; 5-tv.ru
Причиной стал разрыв трубы, никто не пострадал.
Столп огня высотой в десятки метров наблюдали жители Ярославской области. Там взорвался магистральный газопровод «Ухта-Торжок».
Причиной стал разрыв подводной трубы, в результате которого произошла утечка, а после — и возгорание. Пожар был виден за десятки километров.
Избежать более масштабных последствий помогла противо-аварийная система. Она перекрыла подачу топлива. Пожарные сумели оперативно справиться с огнем. Никто не пострадал.
Подача газа в ближайшие населенные пункты не прекращалась, так как пострадавшая нитка газопровода была транзитной.
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