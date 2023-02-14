Снегопады обрушились на самые разные регионы России

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Власти просят граждан проявлять повышенную осторожность.

Снегопады обрушились на самые разные регионы России

Фото: © РИА Новости / Patrick Pleul

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Снегопад накрыл Мурманскую область. В регионе сейчас бушует метель, а видимость на дорогах не превышает нескольких метров.

Скорость ветра составляет до 27 метров в секунду, поэтому жителям рекомендовано проявлять осторожность на улицах — сторониться шатких конструкций и рекламных щитов.

Все это последствия Атлантического циклона, который задержится в регионе, как минимум, на день.

В Дагестане из-за снегопада закрыли один из перевалов. Накануне там еще работала дорожная техника. Но и она оказалась не в силах справиться с сугробами. Коммунальщики вернутся к расчистке дороги, как только позволит погода. А пока водителям придется выбирать пути объезда.

Снегопад сегодня ждут и в Крыму. В регионе объявлено штормовое предупреждение. На дорогах высока вероятность гололедицы.

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