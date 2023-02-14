Спустя восемь суток из-под завалов в Турции достали 10-летнюю девочку — видео
Спасатели продолжают находить выживших после трагедии.
Фото, видео: Boris Roessler / ТАСС; 5-tv.ru
Спустя восемь суток после землетрясения в Турции спасатели продолжают доставать из-под завалов выживших.
Хатай — это одна из самых пострадавших провинций и основной район поисков. И здесь ежедневно обновляются рекорды спасения. Среди последних — вызволение из бетонного плена взрослого мужчины, 13-летнего подростка и 10-летней девочки — каждый из них провел под завалами больше 180 часов.
А так встретилась с отцом выжившая после землетрясения четырехлетняя девочка. Ее мама и семилетний брат погибли.
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