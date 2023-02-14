Сноуден связал слухи об инопланетянах с попыткой отвлечь от других проблем

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Сноуден заявил, что США используют панику с воздушными объектами для отвлечения внимания

Фото, видео: www.globallookpress.com / Büro Hans-Christian Ströbele; 5-tv.ru

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Инопланетную версию происхождения сбитых летательных аппаратов опровергли и в Белом доме.

Неопознанный летающий объект, сбитый американскими военными в небе над Канадой, оказался небольшим металлическим шаром — с привязанной полезной нагрузкой. Об этом говорится в служебной записке из Пентагона, которая оказалась в распоряжении журналистов. Ранее некоторые американские генералы не исключали даже внеземного происхождения сбитой цели.

В то же время бывший сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден считает, что слухи об инопланетянах — не более, чем попытка отвлечь внимание от других, более важных и серьезных тем. Например, подрыва газопровода «Северный поток». Соединенные Штаты — главные подозреваемые в совершении этой диверсии.

«Это не инопланетяне. Это всего лишь старая искусственно вызванная паника… гарантирующая, что репортерам, которые отвечают за вопросы национальной безопасности, поручат расследовать ерунду с воздушными шарами, а не расходование бюджета или взрывы», — заявил Сноуден.

Инопланетную версию происхождения сбитых летательных аппаратов опровергли и в Белом доме. Там сообщили, что не зафиксировали признаков внеземной активности.

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