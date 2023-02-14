«Помоложе Гора»: в сети появилось фото Бабкиной с новым фаворитом

Знаменитая певица не делала официальных заявлений о смене семейного положения, однако фанаты ее выбор одобрили.

В сети появилось фото народной артистки Надежды Бабкиной с молодым мужчиной. Публикация заинтересовала пользователей на фоне слухов о расставании певицы с Евгением Гором. По данным 7Дней.ru, участник ансамбля «Русская песня» несколько месяцев назад высказал свою принципиальную позицию и покинул страну, но афишировать отъезд не стал, чтобы не потерять российский бизнес. Издание сообщает, что бабкина не ждет его возвращения.

Накануне по интернету разлетелось фото счастливой Бабкиной. На снимке она с молодым человеком. Им оказался Сергей Рябов, именно он в свой социальной сети и поделился кадром. Мужчина в подписи к публикации отметил, что вместе с народной артисткой они проводят по 19 часов в день.

На снимке Бабкина и Рябов позируют в парном образе — на них очки схожей оправы и яркие желтые свитера. От публикации так и веет весной и счастьем. А повод есть — оказывается, улыбчивый молодой человек стал ее личным пиар-директором и теперь помогает ей во всем. Певица даже доверила ему должность заместителя театра «Русская песня».

«Третий день съемок. 19-часовые рабочие дни. Очки спасают», — написал Рябов в личном блоге.

В сети появилось фото Бабкиной с новым фаворитом. Instagram* / sergey_ryabov

Надежда Бабкина не комментирует слухи о расставании с Гором, однако поклонникам не нужно официального подтверждения о смене семейного статуса. Они одобрили выбор 72-летней артистки.

«Солнышки»;

«Какой солнечный кадр! Восторг»;

«Давно надо было поменять Гора на кого-то помоложе», — публикует издание комментарии фанатов.

Кроме того, в материале отмечается, что Евгений Гор в одиночестве не страдает. По данным СМИ, он был уличен во флирте с представительницами шоу-бизнеса, однако теперь внимание он проявляет к тем, кто помоложе его гражданской жены.

Ранее 5-tv.ru писал, как Надежда Бабкина отреагировала на попадание в очередной санкционный список Запада.

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