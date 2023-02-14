Каковы шансы Костомарова на полное восстановление после ампутации кистей — мнение врача

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Рита Миронова
Рита Миронова 128

Врач Авербах: ампутация кистей рук у Костомарова может не спасти его от некроза

Каковы шансы Костомарова на полное восстановление после ампутации кистей — мнение врача

Фото: Шарифулин Валерий / ТАСС

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После ампутации одной стопы и зачистки второй фигуристу провели очередную операцию и полностью удалили некроз. Может ли сепсис развиваться дальше?

Даже после ампутации кистей рук у фигуриста Романа Костомарова может продолжиться некроз. Подробнее об этом «Известиям» рассказал главный врач частной скорой помощи Лев Авербах.

По его словам, у Костомарова может быть полиорганная недостаточность. При ней отказывают многие органы системы и происходит глобальный сбой в организме.

«Сепсис, даже несмотря на ампутацию, может развиваться дальше. Редко, но может», — сказал врач.

По мнению Авербаха, у фигуриста могло отказать что-то из иммунной или сердечно-сосудистой системы. Возможно, какой-то индивидуальный вирус спровоцировал такой сбой во всем организме и привел к некрозу.

Делать прогноз по дальнейшему состоянию Романа Костомарова пока сложно, отметил врач.

Роман Костомаров находится в больнице с 10 января. Врачи борются за его жизнь всеми возможными и невозможными способами — Костомарова подключали к ИВЛ, проводили процедуру ЭКМО и ампутировали часть стопы, чтобы убрать некроз ткани, начавшийся из-за воспалительного процесса в организме.

Ранее 5-tv.ru писал о том, каковы шансы Костомарова вернуться на лед после болезни.

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