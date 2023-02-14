Бортников заявил о росте атак спецслужб Киева на фоне спецоперации
В РФ состоялось заседание Национального антитеррористического комитета. Какие еще темы и проблемы обсуждались?
Фото, видео: Муса Салгереев / ТАСС; 5-tv.ru
С началом специальной военной операции выросло число атак спецслужб Киева на российские военные, транспортные объекты, а также теплоэлектростанции. Об этом сегодня сообщил директор ФСБ Александр Бортников на заседании Национального антитеррористического комитета.
Бортников заявил, что нужно корректировать работавшую ранее систему противодействия угрозам — учесть новые тактические приемы диверсантов и их пропагандистскую работу. По его словам, например, Киев при поддержке Запада активно вовлекает молодежь в террористическую и экстремистскую деятельность.
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