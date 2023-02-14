Бортников заявил о росте атак спецслужб Киева на фоне спецоперации

С началом специальной военной операции выросло число атак спецслужб Киева на российские военные, транспортные объекты, а также теплоэлектростанции. Об этом сегодня сообщил директор ФСБ Александр Бортников на заседании Национального антитеррористического комитета.

Бортников заявил, что нужно корректировать работавшую ранее систему противодействия угрозам — учесть новые тактические приемы диверсантов и их пропагандистскую работу. По его словам, например, Киев при поддержке Запада активно вовлекает молодежь в террористическую и экстремистскую деятельность.