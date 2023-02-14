К общим целям: в Москве проходит марафон «Муниципальный диалог» с участниками из Донбасса

Представителям ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей рассказали о ближайших планах по административному управлению.

Как будут готовить управленцев в новых регионах России — об этом сегодня говорили в Москве на марафоне «Муниципальный диалог». Перед работниками госорганов Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей сейчас стоят сложные задачи, а опыта у этих людей пока не хватает. Поэтому для них стартовала комплексная программа обучения. Она начнется со знакомства слушателей с общей системой управления в России, потом — детально расскажут о государственных программах и нацпроектах.

«Основная цель заключается в том, чтобы вместе настроиться на одну общую задачу. В основном перед вами будут выступать люди, которые будут рассказывать вам о том, чем они сами занимаются в своей практической деятельности. Важнейшая цель — чтобы вы после программы обучения вышли с абсолютно одинаковым пониманием того, как вы должны вместе работать», — подчеркнул в ходе выступления на марафоне первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.