Путин объяснил причину прекращения исполнения решений ЕСПЧ в России

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 40

Путин: Отдельные вердикты ЕСПЧ в силу политизированности стали неприемлемы для России

Путин объяснил причину прекращения исполнения решений ЕСПЧ в России

Фото: RONALD WITTEK / ТАСС

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Осенью прошлого года РФ окончательно вышла из-под юрисдикции Страсбургского суда.

Предвзятость и пристрастность неприемлемы для судебной власти, поэтому решения Европейского совета по правам человека (ЕСПЧ) не подлежат исполнению в России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

По словам российского лидера, отдельные вердикты ЕСПЧ уже давно носили политизированный характер, и это стало неприемлемым.

Осенью прошлого года Россия окончательно вышла из-под юрисдикции ЕСПЧ. Решение об изменении статуса РФ Комитет министров Совета Европы принял в марте, а после 16 сентября прекратил принимать новые заявления от страны.

Дела по России ЕСПЧ рассматривал с 1998 года, после ратифицикации Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. В середине марта 2022 года Москва начала процесс выхода из Совета Европы, а 11 июня были обнародованы законы о неисполнении в России решений ЕСПЧ, принятых после 15 марта, с момента подачи заявления РФ о выходе из Совета Европы.

В середине июля Владимир Путин освободил от должности уполномоченного РФ при ЕСПЧ, которую с июля 2021 года занимал Михаил Виноградов, начальник Главного управления международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Россия не планирует возвращаться в Совет Европы. Это связано с тем, что организация перестала быть нацеленной на достижение единства европейских народов.

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