Правовая интеграция: Госдума одобрила законы о новых регионах

Депутаты закрепили единые стандарты в страховании и образовании.

Сегодня Госдума одобрила во втором чтении целый ряд поправок об интеграции новых регионов в российскую правовую систему. Часть из них касается социального и медицинского страхования.

За жителями Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей — закрепляются все существующие стандарты начисления пенсий, субсидий, льгот, выплат по больничным листам, а также порядок установления инвалидности.

Также приняты законопроекты об образовании и науке. Дипломы и аттестаты, полученные в новых регионах, будут признаны на всей территории России.

Студенты, которые участвовали в спецоперации в составе Народной милиции, смогут перевестись с платного обучения на бюджет.