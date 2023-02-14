Женщина избила мальчика в батутном центре Петербурга

Взрослая женщина устроила драку с маленькими детьми в батутном центре Петербурга. Больше всего досталось мальчику, он не захотел играть с ее сыном и получил удары по лицу. Другие дети пытались вмешаться, но остановить конфликт смог только администратор развлекательного центра.

Пострадавшему мальчику пришлось вызывать скорую. Медики диагностировали множественные ушибы. Сейчас в ситуации разбирается полиция и прокуратура. По последним данным, женщина уже извинилась, а пострадавшая сторона решила не подавать заявление.