Число жертв землетрясения в Турции увеличилось

Турецкие спасатели продолжают искать под завалами выживших. Волонтеры помогают людям, оставшимся без крова.

Число жертв землетрясения в Турции превысило 35 тысяч человек. Оно стало самым разрушительным в истории страны.

Как заявил турецкий лидер Реджеп Эрдоган, спасательные операции будут идти до тех пор, пока из-под завалов не извлекут последних выживших. Их продолжают находить под обломками спустя больше недели с момента катастрофы.

Станислав Григорьев передает из зоны бедствия.