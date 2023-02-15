«Это не остановило»: боевики ВСУ расстреляли медиков под Угледаром

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 129

Советник Пушилина Гагин: боевики ВСУ расстреляли под Угледаром группу медиков

«Это не остановило»: боевики ВСУ расстреляли медиков под Угледаром

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

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Тема:
Спецоперация

Радикалы готовы убивать кого угодно, как зомби, слепо выполняя приказы руководства.

Украинские боевики расстреляли медиков под Угледаром, которые направлялись в город эвакуировать раненых. Об этом в беседе с ТАСС сообщил советник врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин. Чиновник назвал действия радикалов бесчеловечными и противоречащими международному праву.

«Увы, опознавательные признаки медслужбы противника не остановили», — пояснил Гагин.

Он также добавил, что попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) ударить по медработникам носили не единичный характер. Подобные случаи были и на других фронтовых участках. Корректировка, уточнил Гагин, в основном ведется квадрокоптерами.

В конце прошлого месяца боевики ВСУ атаковали здание госпиталя в Новоайдаре. Удары наносились с использованием американских ракетных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Тогда больше 20 человек были ранены и еще 14 погибли. Российское оборонное ведомство прокомментировало действия Киева, назвав удар «тяжким военным преступлением». Следственный комитет России возбудил уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как российская артиллерия поддерживает наступление в ДНР.

Тема:
Спецоперация
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