«Подлечить надо»: Волочковой предложили пройти психобследование после Дня влюбленных

Знаменитость не прекращает поддерживать интерес к своей персоне. За это ее даже сравнили со звездой Голливуда.

Балерине Анастасии Волочковой предложили подлечиться на День влюбленных. Такую реакцию подписчиков вызвала новая публикация экс-примы Большого. Она выложила снимки на пляже с обнаженным бюстом.

«Ну, наверное, для начала ее положить в психушку. Подлечить надо. Недаром ее выгнали с Большого»;

«Где свадьба? Где Олег?»;

«Россия заслужила свою Бритни Спирс», — написали пользователи.

Волочковой на День влюбленных предложили подлечиться. Instagram* / volochkova_art

Эпатажную звезду буквально преследуют скандалы. Народ еще до сих пор не может отойти от разборок Волочковой с журналисткой Аленой Жигаловой. Так, зрители осудили обеих, обсуждая одно из последних интервью танцовщицы. Жигалову обвинили в том, что она специально напоила балерину ради поднятия просмотров, а саму Анастасию в слишком развязном поведении.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Волочкова и Джигурда ответили хейтерам.

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