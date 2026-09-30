Для одних он был строгим критиком, для других — надежным другом и человеком, который умел слушать.

Прощание с Сергеем Соседовым стало встречей тех, кто долгие годы знал его не только как музыкального критика, но и как человека — тонкого, искреннего и всегда внимательного к собеседнику. В последний путь журналиста пришли проводить коллеги, друзья и поклонники его таланта.

В толпе можно было заметить телеведущую Леру Кудрявцеву, пародиста Александра Пескова, дрессировщика Эдгарда Запашного, ведущего Вадима Такменева, певцов Игоря Наджиева и Сергея Челобанова, исполнительниц Наталью Штурм и Викторию Пьер-Мари. Коллеги и друзья вспоминали Соседова как честного и чувствительного человека с яркой индивидуальностью и необычным характером.

Под вспышками камер и тихие слова воспоминаний гости делились историями о Сергее, который умел говорить правду, замечать детали и оставаться собой даже там, где от него ждали только оценки.

«Обаяние, артистизм, интеллект, честность, эмпатия», — так описывали его близкие и знакомые.

Для одних он был строгим критиком, для других — надежным другом и человеком, который умел слушать.

Кто пришел проститься с Сергеем Соседовым, какие слова звучали в память о журналисте и почему его называли уникальным человеком — смотрите подробнее в фоторепортаже 5-tv.ru.

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