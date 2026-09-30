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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 152

«Как смириться и жить дальше?» — Звезды на прощании с Сергеем Соседовым

Для одних он был строгим критиком, для других — надежным другом и человеком, который умел слушать.

Прощание с Сергеем Соседовым стало встречей тех, кто долгие годы знал его не только как музыкального критика, но и как человека — тонкого, искреннего и всегда внимательного к собеседнику. В последний путь журналиста пришли проводить коллеги, друзья и поклонники его таланта.

В толпе можно было заметить телеведущую Леру Кудрявцеву, пародиста Александра Пескова, дрессировщика Эдгарда Запашного, ведущего Вадима Такменева, певцов Игоря Наджиева и Сергея Челобанова, исполнительниц Наталью Штурм и Викторию Пьер-Мари. Коллеги и друзья вспоминали Соседова как честного и чувствительного человека с яркой индивидуальностью и необычным характером.

Под вспышками камер и тихие слова воспоминаний гости делились историями о Сергее, который умел говорить правду, замечать детали и оставаться собой даже там, где от него ждали только оценки.

«Обаяние, артистизм, интеллект, честность, эмпатия», — так описывали его близкие и знакомые.

Для одних он был строгим критиком, для других — надежным другом и человеком, который умел слушать.

Кто пришел проститься с Сергеем Соседовым, какие слова звучали в память о журналисте и почему его называли уникальным человеком — смотрите подробнее в фоторепортаже 5-tv.ru.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

«Как смириться и жить дальше?» — Звезды на прощании с Сергеем Соседовым

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В последний путь Сергея Соседова пришли проводить коллеги, друзья и представители шоу-бизнеса. Проститься с музыкальным критиком собрались те, кто много лет работал рядом с ним и ценил его за талант, эрудицию и человечность.

ИЗВЕСТИЯ/Глущенко Александра

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Цветы, теплые слова и воспоминания — так прошло прощание с Сергеем Соседовым. Близкие выразили любовь и уважение человеку, который оставил заметный след в мире музыки.

ИЗВЕСТИЯ/Глущенко Александра

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Певица и продюсер Милена Дейнега знала Сергея Соседова почти десять лет и видела за его острыми высказываниями совсем другого человека — ранимого и невероятно эмпатичного. По ее словам, критик буквально «зрил в корень» и с первых минут понимал, с кем стоит дружить, а от кого лучше держаться подальше.

ИЗВЕСТИЯ/Глущенко Александра

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Певица Наталья Штурм пришла проститься с Сергеем Соседовым, с которым ее связывали многолетняя дружба и теплое общение. Они познакомились еще в 1994 году и сразу нашли точки соприкосновения.

ИЗВЕСТИЯ/Глущенко Александра

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Пародист Александр Песков называет Сергея Соседова близким человеком. Артист признался, что до сих пор не может смириться с уходом друга. За плечами — десятилетия общения, совместные планы и множество теплых воспоминаний.

Денис Бочаров/NEWS.ru/ТАСС

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Телеведущая Лера Кудрявцева вспомнила Сергея Соседова не только как строгого критика, но и как доброго, ранимого человека. В их последнем разговоре они еще планировали встретиться совсем скоро. Но теперь вместо новой встречи — цветы, воспоминания и слова благодарности.

Артем Геодакян/ТАСС

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Многие годы Сергей Соседов был частью телевизионного мира и музыкальной журналистики. В день прощания пришли те, кто знал его лично и хотел сказать последние слова человеку, относившемуся с большой любовью к своему делу.

ИЗВЕСТИЯ/Глущенко Александра

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Самым тяжелым моментом церемонии стали слезы Антонины Петровны — матери Сергея Соседова. Старший брат критика Владимир сопровождал 90-летнюю женщину, которая словно до сих пор не верит в случившиеся.

ИЗВЕСТИЯ/Глущенко Александра

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Вадим Такменев пришел проститься с Сергеем Соседовым, которого многие годы знал как замечательного коллегу. Телеведущий вспомнил об особой преданности критика работе: после съемок он мог оставаться один на площадке до глубокой ночи.

ИЗВЕСТИЯ/Глущенко Александра

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