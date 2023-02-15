У отца хоккеиста Овечкина выявлено тяжелое заболевание

Врачи диагностировали у 71-летнего отца Александра Овечкина Михаила тяжелое заболевание. Как сообщил источник 5-tv.ru, речь может идти о проблеме, которой ни один месяц или даже год.

Накануне Михаил Овечкин был госпитализирован. Предварительно было установлено, что у родителя спортсмена началось обострение хронического заболевания, связанного с кровообращением и сердечной функцией. Также сообщается, что врачи выявили у Овечкина в ходе обследования новообразования и перевели его в профильное медицинское учреждение.

Ранее 5-tv.ru писал, что российский игрок хоккейного клуба «Вашингтон» Александр Овечкин в срочном порядке вылетел в Россию. Причиной поездки послужило плохое самочувствие отца. Главный тренер команды сообщил, что не ожидает возвращения спортсмена в ближайшее время.