У отца хоккеиста Овечкина выявлено тяжелое заболевание

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 6 690

Накануне Михаил Овечкин был госпитализирован с обострением хронической болезни.

У отца хоккеиста Овечкина выявлено тяжелое заболевание

Фото: Красильников Станислав / ТАСС

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Врачи диагностировали у 71-летнего отца Александра Овечкина Михаила тяжелое заболевание. Как сообщил источник 5-tv.ru, речь может идти о проблеме, которой ни один месяц или даже год.

Накануне Михаил Овечкин был госпитализирован. Предварительно было установлено, что у родителя спортсмена началось обострение хронического заболевания, связанного с кровообращением и сердечной функцией. Также сообщается, что врачи выявили у Овечкина в ходе обследования новообразования и перевели его в профильное медицинское учреждение.

Ранее 5-tv.ru писал, что российский игрок хоккейного клуба «Вашингтон» Александр Овечкин в срочном порядке вылетел в Россию. Причиной поездки послужило плохое самочувствие отца. Главный тренер команды сообщил, что не ожидает возвращения спортсмена в ближайшее время.

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