Пушистые герои: как собаки спасают людей из-под завалов в Турции

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 76

Собаки спасают людей из-под завалов в Турции

Пушистые герои: как собаки спасают людей из-под завалов в Турции

Фото: Григорьев Максим / ТАСС

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На счету четвероногих спасателей не один десяток спасенных человеческих жизней.

Настоящие подвиги совершают работающие на разборе завалов в Турции собаки. Почти все иностранные отряды спасателей, прибывшие на помощь турецкому народу после чудовищного землетрясения, привезли с собой четвероногих помощников. Способные почуять людей сквозь толщу бетона и металла и пробраться в самые узкие щели, собаки проявляют чудеса героизма. На их счету не один десяток спасенных человеческих жизней.

Двенадцать человек спасли благодаря Силе

Собака по кличке Сила спасла 12 человек в Малатье. С первых же часов после землетрясения она была задействована в круглосуточных работах поисково-спасательной бригады Вооруженных сил Турции.

Даже когда лапы Силы начали кровоточить, она продолжала искать пострадавших под завалами. Спасателям пришлось прямо на месте замотать собаке лапы бинтами и скотчем, и она снова самоотверженно бросилась на поиски людей.

Не щадя себя

Четвероногие спасатели буквально не щадят собственной жизни, помогая людям. В сети распространились кадры поисковой собаки Леззет, которая получила травму, вытаскивая человека из-под завалов рухнувшего здания. После этого героическому животному была немедленно оказана медицинская помощь.

Еще одна собака-спасатель по кличке Пена вытащила пятерых людей из-под завалов, получив при этом множество травм. Ее лапы оказались настолько искалечены обломками бетона и осколками стекла, что врачам пришлось их оперировать и зашивать раны. Самое удивительное, что после этого Пена снова ринулась к руинам, чтобы вытаскивать оттуда людей.

Погиб, выполняя служебный долг

К сожалению, в рядах четвероногих спасателей на операции в Турции есть потери. Во время поисков под завалами зданий в Кахраманмараше погиб пес по кличке Протео из мексиканского отряда спасателей. О гибели самоотверженного животного в соцсети написали его коллеги, поблагодарив за героический труд.

К слову, всего спасатели из Мексики привезли в Турцию 16 собак. Шесть поисковых животных в составе спасательной бригады приехали из США, семь — из Германии, 14 — из Швейцарии, три — из Южной Кореи. Самый многочисленный отряд четвероногих спасателей приехал в Турцию из Венгрии — 28 специально обученных собак.

Человеку не под силу

Некоторые собаки-спасатели обладают по-настоящему уникальными способностями. К примеру, собака по кличке Пойраз из турецкого спасательного отряда обладает настолько острым нюхом, что способна отличить живого человека от мертвого.

Животное уже не первый год работает в зонах землетрясения, лавин, оползней, а на разборе завалов после землетрясения нашла двоих детей и одного взрослого.

Впрочем, не только специально обученные собаки отличились на поисковых работах в Турции. К примеру, маленькая собачка по кличке Венюс помогла спасти свою хозяйку из-под обломков жилого дома спустя четверо суток после землетрясения. Животное лаем привлекло спасателей к месту завала, и они вызволили из-под него женщину.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что В Турции зафиксировали повторные толчки после землетрясения.

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