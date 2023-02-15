Доказали верность: Лопес и Аффлек набили одинаковые татуировки

Знаменитости обручились прошлогодним летом, и, судя по всему, их союз крепнет.

Актеры Бен Аффлек и Дженнифер Лопес доказали друг другу свою верность, пишет издание Pagesix. В частности, ради этого они набили одинаковые татуировки, так они отпраздновали свой первый День влюбленных.

В частности, выше живота Лопес изображен знак бесконечности со стрелой, которая проходит через середину. У Аффлека же под подмышкой выбито «J» и «B» с двумя перекрывающимися стрелами. Помимо этого, певица опубликовала в сети личные фото с избранником, где они смотрели друг на друга, не скрывая чувств.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек набили одинаковые татуировки. Instagram* / jlo

По предположению журналистов, при помощи одного снимка селебрити создали музыкальное видео на песню «Jenny from the Block». Речь идет о фотографии, на которой семейная чета отдыхает на яхте, и мужчина хватает исполнительницу за спину. Пара поженилась летом прошлого года. Свадьба стала одной из самых обсуждаемых.

Ранее 5-tv.ru писал о том, на что пошла Лопес ради рекламы своего бренда.

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