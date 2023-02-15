Доказали верность: Лопес и Аффлек набили одинаковые татуировки

|
Виктор Резнов
Виктор Резнов 118

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек набили одинаковые татуировки на День влюбленных

Доказали верность: Лопес и Аффлек набили одинаковые татуировки

Фото: www.globallookpress.com / Kika Press

Читайте нас в: Дзен Новости

Знаменитости обручились прошлогодним летом, и, судя по всему, их союз крепнет.

Актеры Бен Аффлек и Дженнифер Лопес доказали друг другу свою верность, пишет издание Pagesix. В частности, ради этого они набили одинаковые татуировки, так они отпраздновали свой первый День влюбленных.

В частности, выше живота Лопес изображен знак бесконечности со стрелой, которая проходит через середину. У Аффлека же под подмышкой выбито «J» и «B» с двумя перекрывающимися стрелами. Помимо этого, певица опубликовала в сети личные фото с избранником, где они смотрели друг на друга, не скрывая чувств.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек набили одинаковые татуировкиДженнифер Лопес и Бен Аффлек набили одинаковые татуировки. Instagram* / jlo

По предположению журналистов, при помощи одного снимка селебрити создали музыкальное видео на песню «Jenny from the Block». Речь идет о фотографии, на которой семейная чета отдыхает на яхте, и мужчина хватает исполнительницу за спину. Пара поженилась летом прошлого года. Свадьба стала одной из самых обсуждаемых.

Ранее 5-tv.ru писал о том, на что пошла Лопес ради рекламы своего бренда.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

-3° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 74%
73.86
0.23 79.34
0.67
🧙‍♀ Гороскоп на 15 февраля для всех знаков зодиака

Последние новости

14:50
В Госдуме рассказали, как Польша может забрать часть Украины без боя
14:41
Россия подготовит спецзаседание СБ ООН по теме терактов на «Северном потоке»
14:38
Сотрудники ФСБ задержали агента СБУ в Подмосковье
14:18
Рейсы авиакомпании Lufthansa задерживаются по всему миру из-за сбоя в IT-системе
14:13
Путин поручил МЧС усовершенствовать систему гражданской обороны с учетом опыта ЛДНР
14:02
Марочко: боевики ВСУ начали минировать тела своих сослуживцев

Сейчас читают

Удар по авторитету: политолог оценил последствия расследования Херша для США
Реакция на стресс: новые подробности состояния Костомарова
У отца хоккеиста Овечкина выявлено тяжелое заболевание
«Не смотрите!» — Как возлюбленная Петрова пережила его экранную измену

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023