Кадры самого первого погружения к «Титанику» сможет увидеть весь мир

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Страшная трагедия произошла в 1986 году. Спастись удалось лишь немногим.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Редкие кадры самого первого погружения к «Титанику» наконец сможет увидеть весь мир! Сегодня океанографический институт публикует ранее неизданный фильм о том, как исследователи впервые нашли затонувший корабль в 1986 году.

В видео, длительностью почти полтора часа, ученые рассказывают о новых деталях и сложностях, с которыми столкнулась команда при погружении.

Редкие кадры покажут в честь 25-летия фильма Джеймса Кэмерона о знаменитой трагедии.

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