Кадры самого первого погружения к «Титанику» сможет увидеть весь мир
Страшная трагедия произошла в 1986 году. Спастись удалось лишь немногим.
Фото, видео: 5-tv.ru
Редкие кадры самого первого погружения к «Титанику» наконец сможет увидеть весь мир! Сегодня океанографический институт публикует ранее неизданный фильм о том, как исследователи впервые нашли затонувший корабль в 1986 году.
В видео, длительностью почти полтора часа, ученые рассказывают о новых деталях и сложностях, с которыми столкнулась команда при погружении.
Редкие кадры покажут в честь 25-летия фильма Джеймса Кэмерона о знаменитой трагедии.
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